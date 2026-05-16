River y Rosario Central buscan un lugar en la final del Torneo Apertura: hora y dónde verlo

River viene de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2-0 en condición de local, con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

El Millonario anteriormente le ganó por penales a San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e incluso su oponente pateó dos veces para ganarlo en la tanda de penales.

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Rosario Central viene de superar de local a Racing por 2-1 en un partido polémico. Es que el Canalla se vio beneficiado por una injusta roja directa al delantero Adrián Maravilla Martínez, mientras que el árbitro Darío Herrera después echó al defensor Marco Di Césare por doble amarilla.

veliz 1 Alejo Veliz estará en el ataque del Canalla.

La actuación del árbitro fue tan mala que incluso el presidente de Racing, Diego Milito, salió a hablar y expresó que se sintió robado.

Las probables formaciones de River y Rosario Central:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 19:30.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.