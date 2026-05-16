Godoy Cruz visitará a Los Andes por la Primera Nacional: hora y dónde verlo

En el marco de la 14ta fecha del torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz jugará de visitante este sábado desde las 15 ante Los Andes. Será el segundo encuentro de Pablo De Muner como DT del Tomba.
Godoy Cruz jugará con Los Andes este sábado a las 15, por la 14ta fecha del torneo de la Primera Nacional. El Tomba iene de ganarle a Racing de Córdoba
En el marco de la 14ta fecha del torneo de la Primera Nacional, Godoy Cruz jugará de visitante este sábado desde las 15 ante Los Andes. Será el segundo encuentro de Pablo De Muner como DT del Tomba.
El encuentro entre el Expreso y el Milrayitas tendrá como escenario el estadio Gallardón de Lomas de Zamora, contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet y se podrá seguir en vivo por Radio Nihuil y por LPF Play.
Godoy Cruz viene de superar a Racing de Córdoba por 2 a 1 en el estadio Feliciano Gambarte en el debut de Pablo De Muner. El Bodeguero volvió al triunfo tras cuatro fechas -donde acumulaba una derrota y tres empates seguidos-, resultados que terminaron con la salida del entrenador Mariano Toedtli.
El Expreso se ubica cuarto con 19 unidades (cuatro triunfos, siete empates y una derrota) y está a 3 puntos de los líderes Deportivo Morón y Colón.
Los Andes está haciendo una buena campaña, viene de Igualar sin goles de visitante frente al puntero Deportivo Morón. El conjunto dirigido por Leonardo Lemos se ubica sexto y acumula 18 unidades, producto de cuatro victorias, seis empates y dos derrotas y permanece en el tercer puesto de la tabla a cuatro puntos de los líderes Deportivo Morón y Colón.
El conjunto de Lomas de Zamora acumula seis partidos sin perder, de los cuales sólo recibió un gol y viene de dos empates seguidos ante Colón y Deportivo Morón. Su última derrota fue ante Temperley de local en la 7ma fecha por 1 a 0, el pasado 29 de marzo.
Godoy Cruz y Los Andes han disputado once partidos con cuatro triunfos del Tomba, 2 del Milrayita y se registraron cinco empates.
Probables formaciones y detalles del partido:
Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Gabriel Cañete, Sergio Ortiz y Alex Valdez Chamorro; Matias González; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal. DT: Leonardo Lemos.
Godoy Cruz: Roberto Ramírez, Lucas Arce, Esteban Burgos, Mateo Mendoza y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozo; Axel Rodríguez, Martín Pino y Matías Ramírez. DT: Pablo De Muner.
Estadio: Los Andes.
Árbitro: Fabrizio Llobet.
Hora: 15.