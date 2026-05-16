Godoy Cruz visitará a Los Andes por la Primera Nacional: hora y dónde verlo

concentrados tomba.

Godoy Cruz viene de superar a Racing de Córdoba por 2 a 1 en el estadio Feliciano Gambarte en el debut de Pablo De Muner. El Bodeguero volvió al triunfo tras cuatro fechas -donde acumulaba una derrota y tres empates seguidos-, resultados que terminaron con la salida del entrenador Mariano Toedtli.

godoy cruz 2 Pablo De Muner, el entrenador de Godoy Cruz, tuvo un arranque ganador con el triunfo ante Racing de Córdoba.

El Expreso se ubica cuarto con 19 unidades (cuatro triunfos, siete empates y una derrota) y está a 3 puntos de los líderes Deportivo Morón y Colón.

los andes concentrados

Así llega Los Andes, el rival de Godoy Cruz

Los Andes está haciendo una buena campaña, viene de Igualar sin goles de visitante frente al puntero Deportivo Morón. El conjunto dirigido por Leonardo Lemos se ubica sexto y acumula 18 unidades, producto de cuatro victorias, seis empates y dos derrotas y permanece en el tercer puesto de la tabla a cuatro puntos de los líderes Deportivo Morón y Colón.

El conjunto de Lomas de Zamora acumula seis partidos sin perder, de los cuales sólo recibió un gol y viene de dos empates seguidos ante Colón y Deportivo Morón. Su última derrota fue ante Temperley de local en la 7ma fecha por 1 a 0, el pasado 29 de marzo.

Godoy Cruz y Los Andes se volverán a enfrentar tras 22 años

Godoy Cruz y Los Andes han disputado once partidos con cuatro triunfos del Tomba, 2 del Milrayita y se registraron cinco empates.

El primer enfrentamiento : 1 de octubre de 1994, Los Andes 0 vs. Godoy Cruz 1 (Alberto Naves).

: 1 de octubre de 1994, Los Andes 0 vs. Godoy Cruz 1 (Alberto Naves). El último partido : 20 de marzo de 2004, empataron 3 a 3 los goles del Tomba los marcaron Leonardo Torres en dos oportunidades y Osvaldo Miranda.

: 20 de marzo de 2004, empataron 3 a 3 los goles del Tomba los marcaron Leonardo Torres en dos oportunidades y Osvaldo Miranda. Los últimos duelos en la Primera Nacional 2003/04: Fueron empates 0-0 en el Gambarte y 3-3 en el Gallardón.

Probables formaciones y detalles del partido:

Los Andes: Sebastián López; Julián Navas, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco y Peter Grance; Gabriel Cañete, Sergio Ortiz y Alex Valdez Chamorro; Matias González; Mauricio Asenjo y Facundo Villarreal. DT: Leonardo Lemos.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez, Lucas Arce, Esteban Burgos, Mateo Mendoza y Juan Segundo Morán; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozo; Axel Rodríguez, Martín Pino y Matías Ramírez. DT: Pablo De Muner.

Estadio: Los Andes.

Árbitro: Fabrizio Llobet.

Hora: 15.