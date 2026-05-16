Google activó en Argentina un probador virtual con IA para ver cómo te queda la ropa antes de comprar

google google 2 "Pruébalo" en Google Shopping.

El funcionamiento es sencillo. Primero, el usuario debe seleccionar una prenda dentro del catálogo de Google Shopping. Luego aparece el botón “Pruébalo”, desde donde se habilita la carga de una fotografía personal de cuerpo entero.

Cómo funciona “Pruébalo”, la nueva apuesta de Google para compras online

Para obtener mejores resultados, Google recomienda utilizar una imagen tomada de pie, con los brazos visibles y ropa ajustada al cuerpo, de modo que la inteligencia artificial pueda interpretar correctamente la silueta y adaptar la prenda elegida.

Una vez subida la foto, el sistema procesa la imagen y en pocos segundos genera una simulación virtual mostrando cómo quedaría la ropa puesta. Además, la plataforma permite guardar los looks probados anteriormente, compararlos y compartirlos con otras personas.

Google Ropa

Otro de los puntos destacados por Google es la privacidad. Los usuarios pueden eliminar las imágenes cargadas cuando lo deseen y, según indicó la empresa, esas fotos no se incorporan al entrenamiento de futuros sistemas de inteligencia artificial.

La incorporación de esta tecnología forma parte del crecimiento de herramientas basadas en IA aplicadas al comercio electrónico. En este caso, Google busca reducir devoluciones, mejorar la experiencia de compra y acercar una experiencia más parecida a la de un probador físico tradicional, pero completamente digital.