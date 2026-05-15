La industria vitivinícola volvió a destacarse esta semana en Mendoza durante una nueva edición de Sitevinitech, la feria que reunió a empresas, bodegas, proveedores y productores vinculados al vino y al agro. Según la organización, más de 10.000 personas pasaron por el predio de La Nave Cultural durante las tres jornadas del evento.
La muestra de la industria vitivinícola Sitevinitech puso el foco en automatización, eficiencia y negocios
La nueva edición de Sitevinitech convocó a más de 10.000 visitantes. La feria reunió a empresas, bodegas, proveedores y productores vinculados al vino y al agro
La muestra puso énfasis en la tecnología aplicada a la producción, desde maquinaria y automatización hasta herramientas de eficiencia energética y robótica agrícola.
También hubo presencia de entidades bancarias que buscaron captar inversiones y operaciones, ofreciendo financiamiento dentro de un sector que todavía atraviesa dificultades pero que intenta recuperar movimiento.
Producir más a menos costos, la apuesta de la industria vitivinícola
Uno de los ejes de la feria fue la incorporación de tecnología orientada a mejorar la productividad y reducir costos dentro de la actividad vitivinícola y agroindustrial.
Entre los stands y demostraciones hubo propuestas vinculadas a mecanización de tareas, automatización de procesos, gestión inteligente de viñedos y sistemas de eficiencia energética para bodegas. También se presentaron herramientas relacionadas con sustentabilidad y nuevas formas de producción.
Durante las jornadas se desarrollaron además conferencias y paneles sobre tendencias de consumo, desalcoholización de vinos, innovación aplicada al agro y desafíos de competitividad para la industria local.
Desde la organización destacaron que muchas empresas concretaron contactos comerciales y operaciones durante la feria, especialmente vinculadas a equipamiento e insumos para bodegas y productores.
Nuevos créditos y un anuncio para el sector agrícola
Otro de los aspectos que tuvo fuerte presencia en Sitevinitech fue el financiamiento. Banco Nación participó con líneas subsidiadas para inversiones en vitivinicultura, mientras que otras entidades privadas presentaron propuestas destinadas a bodegas y empresas del sector.
Durante la apertura, el gobernador Alfredo Cornejo habló sobre la necesidad de inversiones en innovación y competitividad aún en un contexto económico difícil como el actual.
La feria Sitevinitech también sirvió para anunciar Agro Invest 2027, un nuevo espacio que buscará ampliar la perspectiva hacia otras actividades productivas, como frutos secos, pistachos y ganadería en zonas áridas, en articulación con la UNCuyo y la Facultad de Ciencias Agrarias.