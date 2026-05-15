La muestra de la industria vitivinícola Sitevinitech puso el foco en automatización, eficiencia y negocios

Sitevinitech 1 Desde la organización destacaron que muchas empresas concretaron contactos comerciales y operaciones durante la feria. Imagen: gentileza Sitevinitech

Producir más a menos costos, la apuesta de la industria vitivinícola

Uno de los ejes de la feria fue la incorporación de tecnología orientada a mejorar la productividad y reducir costos dentro de la actividad vitivinícola y agroindustrial.

Entre los stands y demostraciones hubo propuestas vinculadas a mecanización de tareas, automatización de procesos, gestión inteligente de viñedos y sistemas de eficiencia energética para bodegas. También se presentaron herramientas relacionadas con sustentabilidad y nuevas formas de producción.

Durante las jornadas se desarrollaron además conferencias y paneles sobre tendencias de consumo, desalcoholización de vinos, innovación aplicada al agro y desafíos de competitividad para la industria local.

Desde la organización destacaron que muchas empresas concretaron contactos comerciales y operaciones durante la feria, especialmente vinculadas a equipamiento e insumos para bodegas y productores.

Sitevinitech 2 La muestra puso énfasis en la tecnología aplicada a la producción vitivinícola. Imagen: gentileza Sitevinitech

Nuevos créditos y un anuncio para el sector agrícola

Otro de los aspectos que tuvo fuerte presencia en Sitevinitech fue el financiamiento. Banco Nación participó con líneas subsidiadas para inversiones en vitivinicultura, mientras que otras entidades privadas presentaron propuestas destinadas a bodegas y empresas del sector.

Durante la apertura, el gobernador Alfredo Cornejo habló sobre la necesidad de inversiones en innovación y competitividad aún en un contexto económico difícil como el actual.

La feria Sitevinitech también sirvió para anunciar Agro Invest 2027, un nuevo espacio que buscará ampliar la perspectiva hacia otras actividades productivas, como frutos secos, pistachos y ganadería en zonas áridas, en articulación con la UNCuyo y la Facultad de Ciencias Agrarias.