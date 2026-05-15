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Argentina Premier Padel 2026: Tapia y Coello avanzaron sin sobresaltos en el Parque Roca

Agustín Tapia y Arturo Coello ganaron en sets corridos y estarán este sábado en una de las semifinales del cuadro masculino del Argentina Premier Padel 2026.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Tapia quiere volver a ganar como local.

Tapia quiere volver a ganar como local.

Agustín Tapia y Arturo Coello ganaron en sets corridos y estarán este sábado en una de las semifinales del cuadro masculino del Argentina Premier Padel 2026 que se juega en el Parque Roca.

Los defensores del título batieron por un doble 6-2 al español Bautista y el brasileño Campagnolo para obtener el derecho de jugar este sábado en semifinales ante Franco Stupaczuk y Mike Yanguas quienes superaron la dupla española García - Jiménez Casas por 7-6 y 6-3.

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El Parque Roca presentó un marco espectacular para los cuartos de final del Argentina Premier Padel.

El Parque Roca presentó un marco espectacular para los cuartos de final del Argentina Premier Padel.

Del otro lado del cuadro hubo otros dos cruces en la cancha principal del Parque Roca, sede de este certamen P1 que reparte 480.000 euros en premios.

Juan Lebrón y Leandro Augsburger batieron a Paquito Navarro y Francisco Guerrero por 6-3 y 6-2, mientras que Federico Chingotto junto a Alejandro Galán irán ante la experimentada dupla española de Jon Sanz y Jorge Nieto.

La jornada de este sábado, con las 4 semifinales, comenzará a las 13 con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

Las semifinales femeninas en el Argentina Premier Padel 2026

Delfina Brea y Gemma Triay no jugaron este viernes y avanzaron directo a semifinales por la baja de la dupla española Martínez - Pérez. Sus rivales de este sábado serán Claudia Fernández y la portuguesa Sofía Araujo, vencedoras de Claudia Jensen y Tamara Icardo por 3-6, 6-3 y 6-1.

En la otra semifinal estarán Ariana Sánchez - Andrea Ustero ante Paula Josemaría - Bea González tras sus respectivas victorias ante Marta Ortega - Martina Calvo (6-0 y 6-2) y Alejandra Salazar - Alejandra Alonso (7-5, 2-6 y 6-2).

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