Buenos Aires Premier Padel 2026: días, horarios, TV y entradas para ver a los mejores del mundo en el Parque Roca

En la competencia masculina serán 48 las parejas participantes en el cuadro masculino, con las 16 cabezas de serie entrando en competición desde la segunda ronda. Coello y Tapia debutarán ante una pareja procedente de la fase previa; los Chingalán, campeones en Asunción, comenzarán frente a Aris Patiniotis y Javi Martínez o Luis Hernández y Enzo Jensen.

Juan Lebron y Leo Augsburger están situados en la parte baja del cuadro, mientras que Franco Stupaczuk y Mike Yanguas aparecen en la parte alta. También en la parte baja, hay gran expectación por el joven argentino Santino Contreras, nacido en 2010, que entra al cuadro gracias a una wild card junto a Naim Díaz.

Los posibles cruces de cuartos de final son: Coello/Tapia (1) vs. Garrido/Bergamini (8), González/Di Nenno (7) vs. Stupaczuk/Yanguas (3), Lebron/Augsburger (4) vs. Guerrero/Navarro (5) y Nieto/Sanz (6) vs. Chingotto/Galán (2).

El orden de juego de este martes

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El cuadro principal femenino contará con 28 parejas, con las cabezas de serie número 1 Delfi Brea y Gemma Triay esperando a Araceli Martínez y Lucía Sainz o a una pareja procedente de la clasificación; Paula Josemaría y Bea González se enfrentarán a Virginia Riera y Teresa Navarro o a otra pareja llegada desde la previa.

Los posibles cruces de cuartos de final: Brea/Triay (1) vs. Guinart/Virseda (8), Icardo/Jensen (5) vs. Fernández/Araujo (4), Sánchez/Ustero (3) vs. Ortega/Calvo (6), Salazar/Alonso (7) vs. Josemaría/González (2).

Las entradas están disponibles a través de Ticketeck

Los cuadros del Buenos Aires Premier Padel 2026

Cuadro masculino

BUENOS AIRES P1_ DRAW MD

Cuadro femenino

BUENOS AIRES P1_ DRAW WD

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