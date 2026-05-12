Tras el P2 de Asunción ganado por Fede Chingotto y Ale Galán en el cuadro masculino y por Paula Josemaría y Bea González en el femenino, comienza este martes en el Parque Roca el Buenos Aires Premier Padel, tercer P1 de la temporada después de los de Riad y Miami.
Buenos Aires Premier Padel 2026: días, horarios, TV y entradas para ver a los mejores del mundo en el Parque Roca
Comienza este martes en el Parque Roca el cuadro principal del Buenos Aires Premier Padel 2026, tercer P1 de la temporada después de los de Riad y Miami.
Arturo Coello y Agustin Tapia, que no ganan desde el P2 de Cancún, intentarán volver al trono como ocurrió en 2025; en el cuadro femenino, las campeonas del año pasado fueron Ari Sánchez y Paula Josemaría, que este año juegan respectivamente con Andrea Ustero y Bea González. La pareja formada por Paulita y Bea buscará en Argentina su quinto título consecutivo tras los triunfos en Miami, Newgiza, Bruselas y Asunción.
En la competencia masculina serán 48 las parejas participantes en el cuadro masculino, con las 16 cabezas de serie entrando en competición desde la segunda ronda. Coello y Tapia debutarán ante una pareja procedente de la fase previa; los Chingalán, campeones en Asunción, comenzarán frente a Aris Patiniotis y Javi Martínez o Luis Hernández y Enzo Jensen.
Juan Lebron y Leo Augsburger están situados en la parte baja del cuadro, mientras que Franco Stupaczuk y Mike Yanguas aparecen en la parte alta. También en la parte baja, hay gran expectación por el joven argentino Santino Contreras, nacido en 2010, que entra al cuadro gracias a una wild card junto a Naim Díaz.
Los posibles cruces de cuartos de final son: Coello/Tapia (1) vs. Garrido/Bergamini (8), González/Di Nenno (7) vs. Stupaczuk/Yanguas (3), Lebron/Augsburger (4) vs. Guerrero/Navarro (5) y Nieto/Sanz (6) vs. Chingotto/Galán (2).
El orden de juego de este martes
El cuadro principal femenino contará con 28 parejas, con las cabezas de serie número 1 Delfi Brea y Gemma Triay esperando a Araceli Martínez y Lucía Sainz o a una pareja procedente de la clasificación; Paula Josemaría y Bea González se enfrentarán a Virginia Riera y Teresa Navarro o a otra pareja llegada desde la previa.
Los posibles cruces de cuartos de final: Brea/Triay (1) vs. Guinart/Virseda (8), Icardo/Jensen (5) vs. Fernández/Araujo (4), Sánchez/Ustero (3) vs. Ortega/Calvo (6), Salazar/Alonso (7) vs. Josemaría/González (2).
Las entradas están disponibles a través de Ticketeck
Los cuadros del Buenos Aires Premier Padel 2026
Cuadro masculino
Cuadro femenino
Buenos Aires Premier Padel 2026: horarios y dónde ver por TV
- Martes 12 de mayo: 32avos de final masculinos y 16avos de final femeninos. La jornada comenzará no antes de las 10.
- Miércoles 13 de mayo: 16avos de final masculinos y los restantes partidos de la primera ronda femenina. La jornada comenzará a las 10.
- Jueves 14 de mayo: 8vos de final. La jornada comenzará a las 10.
- Viernes 15 de mayo: 4tos de final. La jornada comenzará a las 9.
- Sábado 16 de mayo: Semifinales. La jornada comenzará a las 13.
- Domingo 17 de junio: La jornada que comenzará a las 14 con la final femenina y, a continuación, la masculina.