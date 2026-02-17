Campeona eterna: Luciana Aymar cambió el hockey por el pádel, pero sigue sumando títulos

"Gracias a mi compa Flor Mugnos (jugadora y profesora de pádel) por la paciencia y el equipo que hicimos, a nuestras rivales por exigirnos hasta el último punto y al torneo Wonder Padel por la gran organización", expresó Lucha quien se despidió de Las Leonas en Mendoza, en el Champions Trophy 2014.

Por último Aymar agradeció "a todos los que estuvieron acompañándonos y alentándonos siempre, nuestra coach Pancha Puertas con cada detalle táctico y a nuestra hinchada especial", entre los que nombró a su marido, el ex tenista chileno Fernando González y sus hijos Lupe y Félix.

La nueva vida de Luciana Aymar en Chile

Lucha Aymar vive desde hace unos 9 años en Santiago de Chile con su marido, el ex tenista Fernando González y sus hijos Félix (5) y Lupe (3).

Aymar y familia Lucha con su compañera de pádel y su familia.

La rosarina alterna el pádel, su nuevo deporte, con alguna clínica de hockey, compromisos con marcas y también comparte con Feña González actividades del COI ya que ambos fueron medallistas olímpicos.