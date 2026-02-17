Inicio Ovación Polideportivo Luciana Aymar
Campeona eterna: Luciana Aymar cambió el hockey por el pádel, pero sigue sumando títulos

Luciana Aymar, una de las mejores deportistas argentinas de la historia, sigue acumulando logros pese a que dejó el hockey y juega al pádel.

Por Juan Pablo García [email protected]
Luciana Aymar, una de las mejores deportistas argentinas de la historia, ya no juega al hockey sobre césped, pero sigue acumulando logros en otro deporte como el pádel.

"Volver a sentir esa adrenalina de competir tiene algo muy especial", confesó la rosarina de 48 años tras haberse coronado campeona de la categoría Open en el torneo Wonder Padel llevado a cabo en Maitencillo, Chile.

"Feliz de haber ganado, pero sobre todo de haberlo disfrutado al máximo. Fue un desafío enorme jugar este torneo y ni hablar la sensación de salir campeonas", agregó quien fuera 8 veces elegida la mejor jugadora del mundo de hockey y hoy está radicada en Chile.

"Gracias a mi compa Flor Mugnos (jugadora y profesora de pádel) por la paciencia y el equipo que hicimos, a nuestras rivales por exigirnos hasta el último punto y al torneo Wonder Padel por la gran organización", expresó Lucha quien se despidió de Las Leonas en Mendoza, en el Champions Trophy 2014.

Por último Aymar agradeció "a todos los que estuvieron acompañándonos y alentándonos siempre, nuestra coach Pancha Puertas con cada detalle táctico y a nuestra hinchada especial", entre los que nombró a su marido, el ex tenista chileno Fernando González y sus hijos Lupe y Félix.

La nueva vida de Luciana Aymar en Chile

Lucha Aymar vive desde hace unos 9 años en Santiago de Chile con su marido, el ex tenista Fernando González y sus hijos Félix (5) y Lupe (3).

La rosarina alterna el pádel, su nuevo deporte, con alguna clínica de hockey, compromisos con marcas y también comparte con Feña González actividades del COI ya que ambos fueron medallistas olímpicos.

