La fuerte reflexión de Tomás Pozzo tras el empate de Godoy Cruz ante Ciudad de Bolívar

Tomás Pozzo volante de Godoy Cruz fue muy autocrítico tras el empate ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte, en el debut en la Primera Nacional.

Tomás Pozzo, volante de Godoy Cruz fue muy claro tras el empate ante Ciudad de Bolívar, en el Feliciano Gambarte, en el estreno en la Primera Nacional.

Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz debutó en el torneo de la Primera Nacional empatando 1 a 1 con Ciudad de Bolívar, en el Feliciano Gambarte, un resultado que no dejó conforme a nadie en el Tomba y mucho menos Tomás Pozzo quien no se guardó nada e hizo una fuerte autocrítica.

Tomás Pozzo opinó sobre el malestar de los hinchas del Tomba.

"No hay muchas sensaciones que explicar ni mucho que aclarar, teníamos que ganar y no lo hicimos. Tenemos la obligación de ganar todos los partidos y ahora hay que trabajar, agachar la cabeza y hablar lo menos posible. Nada más", dijo Pozzo tras el empate ante Ciudad de Bolívar.

"Ellos en la única jugada que pasaron la mitad de la cancha nos hicieron el gol, pero nos tenemos que acostumbrar a que en esta división va ser así", agregó el ex volante de Independiente de Avellaneda.

Tomás Pozzo ha superado varias lesiones y está muy agradecido a Godoy Cruz por todo el apoyo que le ha brindado: "A este club le debo muchísimo. En lo humano es lo mejor que ha pasado en mi carrera. Siempre se han portado bien conmigo y se hicieron cargo de mis operaciones que fueron muy costosas. La verdad es que en ese sentido me sentí muy bien en los 90' que jugué"

Tomás Pozzo se refirió al enojo de los hinchas

Tomás Pozzo opinó sobre el malestar de los hinchas del Tomba y fue claro: "Esto es fútbol, si no jugamos bien y no ganamos la gente se va manifestar y está muy bien. Por algo paga su entrada y nosotros tenemos que saber convivir con eso", opinó.

"Desde que juego al fútbol nunca me tocó vivir un buen clima. Los jugadores vivimos más malos momentos que buenos, pero somos nosotros los que tenemos que salir adelante. Nos duele mucho vivir esta situación, es muy triste no poder ganar en nuestro estadio y no poderle darle una alegría a la gente que nos vino a apoyar", agregó.

