La fuerte reflexión de Tomás Pozzo tras el empate de Godoy Cruz ante Ciudad de Bolívar

Tomás Pozzo ha superado varias lesiones y está muy agradecido a Godoy Cruz por todo el apoyo que le ha brindado: "A este club le debo muchísimo. En lo humano es lo mejor que ha pasado en mi carrera. Siempre se han portado bien conmigo y se hicieron cargo de mis operaciones que fueron muy costosas. La verdad es que en ese sentido me sentí muy bien en los 90' que jugué"

Embed - Tomás Pozzo opinó sobre el hincha de Godoy Cruz

Tomás Pozzo se refirió al enojo de los hinchas

Tomás Pozzo opinó sobre el malestar de los hinchas del Tomba y fue claro: "Esto es fútbol, si no jugamos bien y no ganamos la gente se va manifestar y está muy bien. Por algo paga su entrada y nosotros tenemos que saber convivir con eso", opinó.

"Desde que juego al fútbol nunca me tocó vivir un buen clima. Los jugadores vivimos más malos momentos que buenos, pero somos nosotros los que tenemos que salir adelante. Nos duele mucho vivir esta situación, es muy triste no poder ganar en nuestro estadio y no poderle darle una alegría a la gente que nos vino a apoyar", agregó.