River va por un triunfo necesario en la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar: hora, TV y formaciones

River empezó el año con dos triunfos y un empate en el Torneo Apertura, pero luego perdió ante Tigre 4 a 1 y el pasado jueves cayó por 1 a 0 contra Argentinos Juniors. El Millo suma 7 unidades y marcha octavo en la Zona B con siete unidades.

Las bajas de River ante Ciudad de Bolívar

En el elenco de Núñez Franco Armani sigue sin el alta médica y su vuelta a las canchas deberá esperar algunos días más; además Marcos Acuña posee un cuadro febril que le impidió viajar a San Luis; Sebastián Driussi se recupera de su desgarro en el isquiotibial izquierdo y Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

"VAMOS RIVER DE MI CORAZÓN." Mucha emoción de esta abuela y su nieto luego de haber sido saludados por el Muñeco Gallardo en San Luis.

Sin embargo, Gallardo podrá contar con Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, dos que encendieron las alarmas el pasado jueves en La Paternal, pero que finalmente se encuentran óptimos físicamente.

Con relación al elenco que cayó ante el Bicho, Paulo Díaz ingresaría por Lautaro Rivero, Matías Viña reemplazaría a Acuña, Fausto Vera regresaría en lugar de Kevin Castaño y Maximiliano Salas sería nuevamente titular en lugar de Giuliano Galoppo.

Probables formaciones de River y Ciudad de Bolívar: