River va por un triunfo necesario en la Copa Argentina ante Ciudad de Bolívar: hora, TV y formaciones

River, que viene de perder ante Tigre y Argentinos Juniors por el Torneo Apertura, juega este martes desde las 22 con Ciudad de Bolívar en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina.
River, que viene de perder ante Tigre y Argentinos Juniors por el Torneo Apertura, juega este martes desde las 22 con Ciudad de Bolívar en el Estadio Parque La Pedrera de San Luis por los 32avos de final de la Copa Argentina.
River, que tiene a su DT Marcelo Gallardo muy cuestionado, debutará en la Copa Argentina ante un equipo que el viernes pasado debutó en la Primera Nacional ante Godoy Cruz con un empate 1 a 1.
El encuentro será dirigido por Nicolás Ramírez y contará con la televisación de TyC Sports.
River empezó el año con dos triunfos y un empate en el Torneo Apertura, pero luego perdió ante Tigre 4 a 1 y el pasado jueves cayó por 1 a 0 contra Argentinos Juniors. El Millo suma 7 unidades y marcha octavo en la Zona B con siete unidades.
En el elenco de Núñez Franco Armani sigue sin el alta médica y su vuelta a las canchas deberá esperar algunos días más; además Marcos Acuña posee un cuadro febril que le impidió viajar a San Luis; Sebastián Driussi se recupera de su desgarro en el isquiotibial izquierdo y Juan Carlos Portillo sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.
Sin embargo, Gallardo podrá contar con Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo, dos que encendieron las alarmas el pasado jueves en La Paternal, pero que finalmente se encuentran óptimos físicamente.
Con relación al elenco que cayó ante el Bicho, Paulo Díaz ingresaría por Lautaro Rivero, Matías Viña reemplazaría a Acuña, Fausto Vera regresaría en lugar de Kevin Castaño y Maximiliano Salas sería nuevamente titular en lugar de Giuliano Galoppo.