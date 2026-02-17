Qué equipo puede ser rival de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Deportivo Riestra, que superó a Deportivo Maipú

Midland, que eliminó a Argentinos Juniors por penales

Gimnasia de Jujuy, que eliminó a Central Córdoba por penales

Talleres de Córdoba, que le ganó a Argentinos de Merlo

Platense, que superó a Argentino de Monte Maiz

Lanús, que ganó 4 a 1 a Sarmiento de la Banda

Estudiantes de La Plata, que le ganó 4 a 0 a Ituzaingó

Rosario Central, que le ganó 2 a 0 a Sportivo Belgrano

Barracas Central, que le ganó por penales a Temperley

Por su parte, Independiente Rivadavia, el último campeón, también debutó por Copa Argentina, y lo hizo el 18 de enero, ganandole por dos tantos contra cero a Estudiantes de Buenos Aires. Es por eso que la Lepra ya espera en los 16 avos por su nuevo rival.

El triunfo de la Lepra de Berti fue con goles de Alex Arce y de Gonzalo Ríos, estrenando un equipo con refuerzos como Florentín.

berti 1 Alfredo Berti podría reaparecer recién semis de Copa Argentina.

El rival que le tocará a Independiente Rivadavia en 16 avos de final saldrá del partido de Tigre y Claypole. Mientras que, si sigue avanzando en Copa Argentina, en 8vos le tocaría un equipo que saldría entre River, Ciudad Bolívar, Aldosivi y San Miguel.

Tras haber ganado la edición de la Copa Argentina 2025 por penales, la Lepra ya empieza su camino para repetir el título.

Qué le viene a Independiente Rivadavia en el torneo local

A Independiente Rivadavia le ha tocado un fixture un tanto complejo, y es que, luego de lo que fue el partido y derrota con Belgrano de Córdoba, no tiene tiempo de respirar porque se le vienen 3 grandes.

independiente rivadavia 1 Foto: Nicolás Ríos/UNO

Independiente de Avellaneda será el primer rival de la Lepra. El "Rojo" viene en levantada y visitará Mendoza para hacerle frente al equipo que tiene a Sebastián Villa como capitán. Si bien el rendimiento en general del equipo ha levantado, los "Diablos" llegan con un plantel diezmado, como por la baja de Santiago Montiel.

Lo que sigue es visitar el Cilindro de Avellaneda, que está más caliente que nunca con los últimos resultados y rendimientos de todo el equipo de Racing. Independiente Rivadavia se encontrará a un equipo muy diferente al campeón de la Sudamericana, pero que no deja de ser complicado por la experiencia de los jugadores y el técnico.

El último partido de esta seguidilla muy complicada llegará contra River, y es que Independiente Rivadavia recibirá al equipo de Gallardo. Los porteños vienen con muchísima inestabilidad futbolística y su técnico es cuestionado especialmente por los hinchas.