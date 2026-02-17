Qué equipo puede ser rival de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

El inicio del 2026 para Independiente Rivadavia ha sido mejor que el esperado, y es que no solo viene teniendo un gran rendimiento en el torneo local, sino que hasta ya pasó de fase en la Copa Argentina. El equipo de Berti espera rival, buscando pasar a 8vos de final.
Independiente Rivadavia arrancó el 2026 oficialmente debutando por Copa Argentina ante Estudiantes de Buenos Aires, y luego de ganarle, pasó a la siguiente fase para esperar por su rival. Tras haber salido campeón de ella en el 2025, la Lepra buscará repetir uno de los hitos más importantes del club.
Quién puede ser rival de Independiente Rivadavia en la nueva fase de la Copa Argentina
Arrancó la CopaArgentina 2026, y ya se jugaron varios partidos de los 32 avos de final, con resultados sorpresas donde, equipos de primera quedaron afuera. Entre los primeros clasificados del torneo aparecen:
Deportivo Riestra, que superó a Deportivo Maipú
Midland, que eliminó a Argentinos Juniors por penales
Gimnasia de Jujuy, que eliminó a Central Córdoba por penales
Talleres de Córdoba, que le ganó a Argentinos de Merlo
Platense, que superó a Argentino de Monte Maiz
Lanús, que ganó 4 a 1 a Sarmiento de la Banda
Estudiantes de La Plata, que le ganó 4 a 0 a Ituzaingó
Rosario Central, que le ganó 2 a 0 a Sportivo Belgrano
Barracas Central, que le ganó por penales a Temperley
Por su parte, Independiente Rivadavia, el último campeón, también debutó por Copa Argentina, y lo hizo el 18 de enero, ganandole por dos tantos contra cero a Estudiantes de Buenos Aires. Es por eso que la Lepra ya espera en los 16 avos por su nuevo rival.
El triunfo de la Lepra de Berti fue con goles de Alex Arce y de Gonzalo Ríos, estrenando un equipo con refuerzos como Florentín.
El rival que le tocará a Independiente Rivadavia en 16 avos de final saldrá del partido de Tigre y Claypole. Mientras que, si sigue avanzando en Copa Argentina, en 8vos le tocaría un equipo que saldría entre River, Ciudad Bolívar, Aldosivi y San Miguel.
Tras haber ganado la edición de la Copa Argentina 2025 por penales, la Lepra ya empieza su camino para repetir el título.
Qué le viene a Independiente Rivadavia en el torneo local
A Independiente Rivadavia le ha tocado un fixture un tanto complejo, y es que, luego de lo que fue el partido y derrota con Belgrano de Córdoba, no tiene tiempo de respirar porque se le vienen 3 grandes.
Independiente de Avellaneda será el primer rival de la Lepra. El "Rojo" viene en levantada y visitará Mendoza para hacerle frente al equipo que tiene a Sebastián Villa como capitán. Si bien el rendimiento en general del equipo ha levantado, los "Diablos" llegan con un plantel diezmado, como por la baja de Santiago Montiel.
Lo que sigue es visitar el Cilindro de Avellaneda, que está más caliente que nunca con los últimos resultados y rendimientos de todo el equipo de Racing. Independiente Rivadavia se encontrará a un equipo muy diferente al campeón de la Sudamericana, pero que no deja de ser complicado por la experiencia de los jugadores y el técnico.
El último partido de esta seguidilla muy complicada llegará contra River, y es que Independiente Rivadavia recibirá al equipo de Gallardo. Los porteños vienen con muchísima inestabilidad futbolística y su técnico es cuestionado especialmente por los hinchas.