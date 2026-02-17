Un dirigente frutihortícola contó sus experiencias con ovnis y seres extraterrestres

"Los extraterrestres son reales", dijo Barack Obama, ex presidente de Estados Unidos, durante una entrevista televisiva, este fin de semana. Luego, aclaró: "No los he visto". En Mendoza, quien sí dijo haber tenido varias experiencias visuales con objetos voladores no identificados (OVNI) es Omar Carrasco, reconocido dirigente del mercado frutihortícola: "Estuve un tiempo debajo de un ovni; después me dijeron habían sido como dos horas", relató este lunes, por primera vez en su vida, en el programa No Tenés Cara en radio Nihuil.
"También conocí a un hombre que había sido abducido por extraterrestres", relató.
Omar Carrasco abordó el tema con cautela, sabedor de que el avistamiento de ovnis es una temática delicada, muy personal y difícil de creer para el gran público. "Es importante lo que haya reconocido Obama porque desde entonces ya no será sólo un loco el que está en la tierra, sino que somos varios", agregó.
Ovnis, extraterrestres y las vivencias de Carrasco
"Hay gente que se burla de este tipo de testimonios, pero para quienes lo vivimos no es así", comenzó el dirigente Omar Carrasco acerca de su experiencia.
Sucedió en 1978 cuando Carrasco tenía 18 años. "Estábamos con un grupo de amigos y mi padre, quien no creía en este tipo de cosas, hacía un asado para nosotros. De pronto, vimos algo suspendido sobre un árbol; algo que giraba de modo bastante raro".
- ¿Y qué hicieron?
- Fuimos con un amigo y nos pusimos debajo de la nave. Unas dos horas. Vimos cómo se movía, giraba y cambiaba de luces. Eso nos marcó. Esto pasó en Lunlunta, sobre el río Mendoza.
- ¿A cuántos metros de altura estaba ese objeto?
- Y... era muy difícil de calcular pero a unos 30 metros de altura sobre nosotros. Nos quedamos -según nuestra percepción- un buen rato mirando, pero nunca nos dimos cuenta, como nos dijeron después nuestros amigos, que habíamos estado durante dos horas. Esa fue la primera vez que vimos una nave de esas características.
- ¿Te pasó otras veces?
- Sí, en Córdoba y en el cerro Uritorco. Esas veces fuimos en busca de esas naves. La primera, la que sucedió en Lunlunta, fue sorpresiva porque la nave se presentó ante nosotros. En el Uritorco, una noche, en el año 2000, fue fantástico ver cómo unas luces se metían debajo de nuestros pies sobre el cerro. Eran naves que, parecía, pasaban a la cuarta dimensión.
- ¿Había coincidencias con lo vivido en 1978?
- Una de las naves era similar: un plato volador con doble ventanilla.
- ¿Cómo reaccionó tu entorno cuando contabas de esos avistajes?
- La mayoría me creía pero unos pocos no, acaso porque nunca tuvieron una experiencia como ésa. O por miedo a que los tildaran de locos.
- ¿Sentiste miedo?
- No, para nada. Me sentí emocionado. Más tarde, en Ongamira, al norte del Valle de Punilla, en Córdoba, nos pasó algo similar que descubrimos cuando revelamos una foto en la que estábamos con mi esposa. Atrás aparece una nave suspendida en el aire.
- ¿Buscaste el significado?
- No, pero puede ser que haya algo que deba seguir buscando.
"Conocí a un hombre que fue llevado por extraterrestres"
La experiencia extraterrestre de Omar Carrasco no se agotaron con esos avistamientos. Él mismo lo contó así, en la radio: "Conocí a una persona que había sido abducida por extraterrestres".
"Era una persona que había sido llevada y que luego fue dejada en el puente Barrancas, en Maipú. Él caminaba sobre el puente y yo no lo conocía. Una mañana, temprano. El hombre manejaba camionetas de YPF con las que hacían controles en los pozos petroleros. Ese dato debe estar en los registros oficiales de la empresa".
Carrasco supo que después de ese episodio los empleados de la petrolera dejaron de circular en soledad y que pasaron a hacerlo de a dos para que uno se quedara en la camioneta.
"Cuando encontraron la camioneta se dieron cuenta de que había estado con el motor encendido mientras el hombre había sido llevado".
- ¿Y qué te contó?
- Muchas cosas, muchas cosas... Sólo voy a decir que dijo que le hicieron un montón de preguntas.