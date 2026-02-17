Cumbres borrascosas es un éxito en el cine y dispara la venta de libros clásicos

Embed - "Wuthering Heights" | Official Trailer

Quienes han decidido ver "Cumbres borrascosas", optaron previamente por leer la novela de Brontë, y esto ha revolucionado el mercado literario. La lectura previa al estreno se consolida como un hábito entre quienes buscan anticiparse a las versiones audiovisuales, mientras que otros redescubren clásicos a partir de sus nuevas adaptaciones.

Cada vez más producciones audiovisuales se basan en obras literarias, generando un efecto directo en los hábitos de lectura: crecen las búsquedas, recomendaciones y ventas de los títulos en los que están basadas.

Este fenómeno ya tuvo un antecedente local con la adaptación que Netflix hizo de "El Eternauta", que revitalizó el interés por la obra original de Héctor Germán Oesterheld y la llevó nuevamente a los rankings de ventas.

"Las adaptaciones literarias funcionan hoy como una de las principales puertas de entrada a la lectura. Cada estreno genera un impacto directo en la búsqueda de los libros originales. En Buscalibre vemos cómo este fenómeno no solo impulsa el consumo cultural, sino que también acerca nuevos lectores a los clásicos y a los best sellers contemporáneos", señala Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.

Películas cumbres borrascosas A lo largo de la historia, se han realizado varias adaptaciones cinematográficas de "Cumbres borrascosas".

¿Qué otras adaptaciones cinematográficas han significado un éxito?

Un ejemplo de éxito en cuanto a adaptaciones cinematográficas es el universo de "Los juegos del hambre", o la reciente "Frankestein" del mexicano Guillermo del Toro en Netflix.

Este año, la plataforma de streaming Prime Video también estrenará una serie sobre la icónica novela de la chilena Isabel Allende "La casa de los espíritus". En dicha plataforma también se puede ver la saga de "Culpables" de Mercedes Ron, la cual se ha convertido una de las trilogías más exitosas del cine de los últimos años.