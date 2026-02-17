No hay sensación más hermosa que leer un libro y que las páginas nos permitan sambullirnos en su historia. Sin embargo, durante muchos años los libros quedaron en el olvido y las librerías vieron a su rubro tambalear.
Cumbres borrascosas es un éxito en el cine y dispara la venta de libros clásicos
El fenómeno de "Cumbres borrascosas" es un éxito en cines, pero también en las librerías de todo el mundo
Por suerte esto ha quedado en el pasado, y ahora vivimos una revolución de la lectura, no solo por las famosas booktoker (jóvenes que recomiendan libros en las redes sociales), sino también por las adaptaciones cinematográficas que se basan en un libro y que llegan a la pantalla grande y a las plataformas.
Por ejemplo ahora, la película "Cumbres borrascosas" de Emerald Fennell está siendo analizada por miles de personas, ya que no solo se trata de una adaptación de la novela homónima de Emily Brontë, sino que además ha dado pie a una nueva forma de consumo cultural.
Quienes han decidido ver "Cumbres borrascosas", optaron previamente por leer la novela de Brontë, y esto ha revolucionado el mercado literario. La lectura previa al estreno se consolida como un hábito entre quienes buscan anticiparse a las versiones audiovisuales, mientras que otros redescubren clásicos a partir de sus nuevas adaptaciones.
Cada vez más producciones audiovisuales se basan en obras literarias, generando un efecto directo en los hábitos de lectura: crecen las búsquedas, recomendaciones y ventas de los títulos en los que están basadas.
Este fenómeno ya tuvo un antecedente local con la adaptación que Netflix hizo de "El Eternauta", que revitalizó el interés por la obra original de Héctor Germán Oesterheld y la llevó nuevamente a los rankings de ventas.
"Las adaptaciones literarias funcionan hoy como una de las principales puertas de entrada a la lectura. Cada estreno genera un impacto directo en la búsqueda de los libros originales. En Buscalibre vemos cómo este fenómeno no solo impulsa el consumo cultural, sino que también acerca nuevos lectores a los clásicos y a los best sellers contemporáneos", señala Tomás Meabe, Country Manager de Buscalibre Argentina.
¿Qué otras adaptaciones cinematográficas han significado un éxito?
Un ejemplo de éxito en cuanto a adaptaciones cinematográficas es el universo de "Los juegos del hambre", o la reciente "Frankestein" del mexicano Guillermo del Toro en Netflix.
Este año, la plataforma de streaming Prime Video también estrenará una serie sobre la icónica novela de la chilena Isabel Allende "La casa de los espíritus". En dicha plataforma también se puede ver la saga de "Culpables" de Mercedes Ron, la cual se ha convertido una de las trilogías más exitosas del cine de los últimos años.