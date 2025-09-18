En mi opinión personal, la mejor adaptación de Cumbres Borrascosas es la que realizaron Juliette Binoche y Ralph Fiennes, quienes fueron dirigidos por Peter Kosminsky. La impecable actuación de Fiennes como el atormentado Heathcliff, y la dulzura de Binoche en el papel de Catherine Earnshaw, siguen cautivando a miles de personas en todo el mundo.

¿Por qué le temo a la nueva versión de Cumbres Borrascosas?

Emerald Fennell es conocida por ser una directora que se dio a conocer por su trabajo como directora con Promising Young Woman y luego con Saltburn.

Fennell suele crear universos donde el color es protagonista, y esto ya se puede apreciar en el trailer de Cumbres Borrascosas. Este dato no debe tomarse a la ligera, ya que Bronte le imprimió a la historia un toque misterioso y gótico que debería respetarse con colores negros y apagados.

Por otro lado, la banda sonora dará que hablar. La misma incluye una colaboración con Charlie XCX, quien es conocida por crear composiciones cargadas de electrónica y pop, algo que no combina con el toque clásico y gótico de esta novela.

La elección de Jacob Elordi como Heathcliff también llama la atención, ya que en la novela es descrito con origen oscuro, y muchos fans consideran que su etnicidad es clave para entender su marginación, su carácter rebelde, su resentimiento. Por el contrario, Elordi es blanco, lo que genera acusaciones de “whitewashing” por parte de quienes creen que ese elemento no debe omitirse.

Otro punto en contra es la edad de Catherine, que en la novela de Brontë es una adolescente; algunos consideran que Margot Robbie tiene más edad para el papel en comparación con esa descripción, lo que lleva a debates sobre fidelidad de casting.