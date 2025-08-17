Margot Robbie. Se destaca con una original comedia en HBO Max

Margot Robbie. Se destaca con una original comedia en HBO Max, Cuestión de tiempo.

HBO Max tiene un destacado catálogo de series y película, entre las que se encuentra esta divertida y origina comedia con Margot Robbie, Cuestión de tiempo.

En la película Cuestión de tiempo, Tim Lake (Domhnall Gleeson) es un joven de 21 años que descubre que puede viajar en el tiempo. Su padre (Bill Nighy) le cuenta que todos los hombres de la familia han tenido desde siempre ese don, el de regresar en el tiempo a un momento determinado, una y otra vez, hasta conseguir hacer "lo correcto".

cuestion1
Margot Robbie. Sorprende con esta disparatada y original comedia en HBO Max, Cuesti&oacute;n de tiempo.

Margot Robbie. Sorprende con esta disparatada y original comedia en HBO Max, Cuestión de tiempo.

Así pues, Tim decide volver al pasado para intentar conquistar a Mary (Rachel McAdams), la chica de sus sueños.

HBO Max: de qué se trata la película Cuestión de tiempo

Tim Lake descubre a los 21 años que tiene, al igual que todos los hombres de su familia, la capacidad de viajar en el tiempo. Al enterarse que posee esta cualidad, Tim empieza a beneficiarse de ello para cambiar diferentes aspectos de su vida.

Un día, al trasladarse desde Cornwall a Londres por su trabajo como abogado conoce a Mary. Ambos se enamoran, pero un incidente en uno de los viajes en el tiempo hace que su encuentro nunca se haya producido.

cuestion
Domhnall Gleeson y Rachel McAdams. Son los dos grandes protagonista de la comedia de HBO Max, Cuesti&oacute;n de tiempo.&nbsp;

Domhnall Gleeson y Rachel McAdams. Son los dos grandes protagonista de la comedia de HBO Max, Cuestión de tiempo.

Tim no está dispuesto a dejar que Mary desaparezca de su vida y, finalmente, tras muchos viajes para revivir su primer encuentro, consigue que ella se vuelva a fijar en él.

Una vez ha conseguido conquistar a Mary, Tim sigue utilizando su don para hacer la vida de ambos más placentera, pero se acaba dando cuenta que su don no les puede librar de todos los percances que afectan a la familia a lo largo de su vida. Además, también descubre que viajar en el tiempo tiene sus límites y puede resultar incluso peligroso.

HBO Max: reparto de la película Cuestión de tiempo

  • Domhnall Gleeson
  • Rachel McAdams
  • Margot Robbie
  • Bill Nighy
  • Tom Hollander

Trailer de la película Cuestión de tiempo

Embed - UNA CUESTIÓN DE TIEMPO -Trailer HD

Temas relacionados:

Te puede interesar