Jason Statham protagoniza su cuarta colaboración con el director Guy Ritchie. Aquí lo vemos como H, un nuevo empleado brusco y misterioso de una compañía de seguridad de Los Ángeles, Fortico, que se especializa en transportar enormes cantidades de efectivo en vehículos blindados.

El misterioso H (Jason Statham) entra a trabajar como conductor de camiones blindados para una empresa asediada por los atracos. Ante el primer episodio responde con una violencia inusitada que sorprende a jefes y compañeros.

¿De dónde salió este tipo? ¿Qué lo obliga a arriesgarse de sobre manera para cuidar el dinero ajeno? Las respuestas están en la película.

Durante un intento de atraco a su camión, sorprende a sus compañeros mostrando habilidades propias de un soldado profesional, dejando al resto del equipo preguntándose quién es realmente y de dónde viene.

Prime Video: de qué se trata la película Justicia implacable

La sinopsis de la película Justicia implacable nos cuenta que el frío y misterioso H (Jason Statham) es el nuevo guardia de seguridad de camionetas de efectivo que sorprende a sus compañeros de trabajo durante un atraco en el que inesperadamente desata habilidades de precisión.

Después de una emboscada mortal en uno de sus autos blindados, la empresa LA-Fortico Securities contrata a un misterioso empleado conocido como H.

Inicialmente, parece ser un tipo tranquilo y de bajo perfil, pero cuando se convierte en el objetivo de un robo, se revelan sus formidables habilidades letales.

En Justicia implacable, su equipo se pregunta quién es y de dónde vino. Pronto, el motivo último del tirador se vuelve claro cuando toma medidas dramáticas e irrevocables para ajustar cuentas.

Prime Video: reparto de la película Justicia implacable

  • Jason Statham
  • Scott Eastwood
  • Jeffrey Donovan
  • Niamh Algar
  • Laz Alonso

Trailer de la película Justicia implacable

