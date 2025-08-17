¿De dónde salió este tipo? ¿Qué lo obliga a arriesgarse de sobre manera para cuidar el dinero ajeno? Las respuestas están en la película.

Durante un intento de atraco a su camión, sorprende a sus compañeros mostrando habilidades propias de un soldado profesional, dejando al resto del equipo preguntándose quién es realmente y de dónde viene.

Prime Video: de qué se trata la película Justicia implacable

La sinopsis de la película Justicia implacable nos cuenta que el frío y misterioso H (Jason Statham) es el nuevo guardia de seguridad de camionetas de efectivo que sorprende a sus compañeros de trabajo durante un atraco en el que inesperadamente desata habilidades de precisión.

justicia1 Excelente película de acción. Jason Statham arrasa con esta genial película de acción, Justicia implacable.

Después de una emboscada mortal en uno de sus autos blindados, la empresa LA-Fortico Securities contrata a un misterioso empleado conocido como H.

Inicialmente, parece ser un tipo tranquilo y de bajo perfil, pero cuando se convierte en el objetivo de un robo, se revelan sus formidables habilidades letales.

En Justicia implacable, su equipo se pregunta quién es y de dónde vino. Pronto, el motivo último del tirador se vuelve claro cuando toma medidas dramáticas e irrevocables para ajustar cuentas.

Prime Video: reparto de la película Justicia implacable

Jason Statham

Scott Eastwood

Jeffrey Donovan

Niamh Algar

Laz Alonso

Trailer de la película Justicia implacable