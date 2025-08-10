water Tremenda producción. Prime Video tiene la película más cara de la historia con Kevin Costner, Waterworld.

La cinta nos transporta a un futuro lejano, la Tierra ha sido inundada por el cambio climático. La humanidad ha sobrevivido en barcos y plataformas flotantes, pero la vida es dura y peligrosa.

En este mundo acuático, vive el Marinero (Kevin Costner), un hombre mitad hombre, mitad pez que vaga solo por los mares.

Un día, el Marinero encuentra a Enola, una niña con un mapa tatuado en la espalda que podría conducir a la Tierra Seca, el último lugar habitable del planeta.

Prime Video: de qué se trata la película Waterworld

Waterworld es una película de aventura futurista nos lleva a conocer un mundo desconocido, donde los casquetes polares se han ido derritiendo y el mundo está cubierto de agua.

Los humanos intentan sobrevivir en un mundo difícil donde la tierra se ha quedado por debajo del mar. Viven en casa flotantes, en barcos.

Los casquetes polares se han derretido y toda la Tierra está cubierta de agua marina. Los hombres sobreviven en plataformas flotantes y su principal ocupación es la búsqueda de agua dulce, el bien más preciado.

Entre ellos circula una leyenda según la cual en algún lugar existe tierra firme. Un viajero errante y solitario que vive del trueque, llega un día a un atolón de chatarra y vende tierra a sus moradores, pero cuando estos descubren que es un híbrido, mitad pez y mitad humano, lo condenan a muerte.

Prime Video: reparto de la película Waterworld

Kevin Costner

Dennis Hoppery

Jeanne Tripplehorn

Trailer de la película Waterworld