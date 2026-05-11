Ari Aster, director de Midsommar y Hereditary llega a la Argentina: ¿a qué viene y dónde verlo?

Como mencionamos previamente, Aster participará en sesiones de preguntas y respuestas con el público tras las proyecciones de tres de sus películas. Además, el cineasta ofrecerá una charla abierta, generando un espacio de intercambio directo con el público y los cinéfilos.

La programación completa, los horarios de las funciones y los detalles sobre la venta de entradas e inscripción para la charla con Ari Aster serán anunciados en los próximos días.

Sin lugar a dudas, Ari Aster ha logrado posicionarse a nivel mundial como uno de los mejores directores del cine de terror. Su obra se caracteriza por un enfoque innovador que desafía las convenciones tradicionales del miedo, alejándose de los recursos clásicos para construir una experiencia más introspectiva, psicológica y profundamente inquietante.

Las películas de Ari Aster son las siguientes:

Eddington (2025): Un thriller de comedia negra y wéstern contemporáneo ambientado en Nuevo México durante la pandemia.

Un thriller de comedia negra y wéstern contemporáneo ambientado en Nuevo México durante la pandemia. Beau tiene miedo (Beau Is Afraid) (2023): Una odisea surrealista y de comedia dramática protagonizada por Joaquin Phoenix.

Una odisea surrealista y de comedia dramática protagonizada por Joaquin Phoenix. Midsommar: El terror no espera la noche (2019): Terror folclórico ambientado en Suecia.

Terror folclórico ambientado en Suecia. Hereditary: El legado del diablo (2018): Su debut en largometrajes, considerado una de las películas de terror más influyentes de la década.

Embed - Eddington | Official Trailer HD | A24

¿Qué películas han influenciado el estilo de Ari Aster?

En una entrevista con IndieWire, Aster listó algunas de sus películas favoritas, entre ellas, Rosemary´s Baby, Fanny y Alexander, Persona, Un asunto de vida y muerte, La Cosa, 45 años, Un día de verano más brillante, La edad de la inocencia, En boca de la locura, La profesora de piano, 8½ y Repulsión.