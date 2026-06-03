Me quedé hasta las 3 de la mañana viendo esta serie de Prime Video y no me arrepiento de nada

En su momento, The O.C fue de esas series que se convirtieron en auténticos fenómenos que todos seguían semana tras semana. El secreto está en su ritmo frenético, ya que a diferencia de otras producciones que estiran los conflictos durante temporadas enteras, acá se desarrollan secretos y conflictos en todo momento.

Es la mezcla perfecta entre el drama de la alta sociedad, un humor ácido e inteligente y una banda sonora indie que marcó a muchas generaciones. Puedes volver a verla, o descubrirla hoy, y entrar en un bucle del que no vas a querer salir.

Prime Video: ¿de qué trata la serie?

"Ryan Atwood, un joven de 16 años, duro, reservado y sumamente inteligente, se sumerge de lleno en la comunidad rica y privilegiada de Newport Beach", revela la descripción de Prime Video.

La serie se centra en Ryan Atwood, un joven problemático que viene de un hogar destruido y es adoptado por la acaudalada familia de los Cohen. Ryan y su hermano adoptivo Seth, un adolescente socialmente incómodo, pero ingenioso, se enfrentan a la vida como extraños en el mundo de la clase alta de Newport Beach.

serie the oc "O.C." es una abreviatura de Condado de Orange. Imagen: Prime Video.

Ryan y Seth pasan mucho tiempo navegando en sus relaciones con la chica de al lado, Marissa Cooper, el amor platónico de la infancia de Seth, Summer Roberts, y la solitaria de habla rápida, Taylor Townsend. Las historias tratan sobre el choque cultural entre la idealista familia Cohen y la comunidad poco profunda, materialista y de mente cerrada en la que residen.

La serie tiene una mezcla de melodrama y comedia. Fue uno de los dramas más populares de la temporada televisiva 2003-2004.

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