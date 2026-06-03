Prime Video tiene una biblioteca llena de series, películas y programas para todos los gustos. Ya sea para quienes disfrutan una miniserie perfecta para ver de un tirón, o para los espectadores amantes de esas series de los 2000 que tienen más de 20 episodios por temporada y no te dejan despegarte de la pantalla.
Me quedé hasta las 3 de la mañana viendo esta serie de Prime Video y no me arrepiento de nada
La serie revolucionó el género de los dramas adolescentes. Se estrenó en 2003 y tiene un total de cuatro temporadas. Ahora se puede ver en Prime Video
En esta ocasión comparto una recomendación personal, una producción que me hizo desvelar hace días atrás hasta las 3 de la madrugada. El título en cuestión es The O.C., una serie estadounidense que se estrenó en 2003 y fue transmitida hasta 2007 en Fox. Ahora está disponible en Prime Video.
En su momento, The O.C fue de esas series que se convirtieron en auténticos fenómenos que todos seguían semana tras semana. El secreto está en su ritmo frenético, ya que a diferencia de otras producciones que estiran los conflictos durante temporadas enteras, acá se desarrollan secretos y conflictos en todo momento.
Es la mezcla perfecta entre el drama de la alta sociedad, un humor ácido e inteligente y una banda sonora indie que marcó a muchas generaciones. Puedes volver a verla, o descubrirla hoy, y entrar en un bucle del que no vas a querer salir.
Prime Video: ¿de qué trata la serie?
"Ryan Atwood, un joven de 16 años, duro, reservado y sumamente inteligente, se sumerge de lleno en la comunidad rica y privilegiada de Newport Beach", revela la descripción de Prime Video.
La serie se centra en Ryan Atwood, un joven problemático que viene de un hogar destruido y es adoptado por la acaudalada familia de los Cohen. Ryan y su hermano adoptivo Seth, un adolescente socialmente incómodo, pero ingenioso, se enfrentan a la vida como extraños en el mundo de la clase alta de Newport Beach.
Ryan y Seth pasan mucho tiempo navegando en sus relaciones con la chica de al lado, Marissa Cooper, el amor platónico de la infancia de Seth, Summer Roberts, y la solitaria de habla rápida, Taylor Townsend. Las historias tratan sobre el choque cultural entre la idealista familia Cohen y la comunidad poco profunda, materialista y de mente cerrada en la que residen.
La serie tiene una mezcla de melodrama y comedia. Fue uno de los dramas más populares de la temporada televisiva 2003-2004.
Reparto
- Peter Gallagher es Sandy Cohen.
- Kelly Rowan interpreta a Kirsten Cohen.
- Benjamin McKenzie es Ryan Atwood.
- Mischa Barton interpreta a Marissa Cooper.
- Adam Brody como Seth Cohen.
- Rachel Bilson interpreta a Summer Roberts.