Jerry Maguire es uno de los empleados más competentes de una prestigiosa agencia dedicada a la promoción de deportistas. Su vida transcurre sin sobresaltos hasta que se da cuenta de que las personas son más importantes que el dinero.

Ese día es despedido y abandonado por sus amigos. No le queda entonces más remedio que partir de cero, con un futbolista de segunda como único cliente y una madre soltera como secretaria.

Estupenda película dirigida por Camero Crowe, que sabe contar una historia ágil, articulada en torno a un buen guion. Tom Cruise realiza una de las interpretaciones más complejas de su carrera. El film plantea una reflexión sobre la ética en el trabajo, y el precio del éxito a cualquier precio.

HBO Max: de qué se trata la película Jerry Maguire

Jerry Maguire (Tom Cruise) lleva una vida de alto nivel puede permitirse cualquier cosa con su sueldo como agente deportivo, pero un día decide cambiar de vida, busca un camino más profundo y enriquecedor para su espíritu.

jerry1 Gran filme romántico. HBO Max asombra con la película más romántica de Tom Cruise, Jerry Maguirre.

Sin embargo, las nuevas perspectivas de Jerry no concuerda con la ética de su trabajo, y es despedido inmediatamente. De todos modos, con la ayuda de una cliente, seguirá buscando su felicidad y el amor.

HBO Max: reparto de la película Jerry Maguire

Tom Cruise

Cuba Gooding Jr.

Renée Zellweger

Kelly Preston

Jerry O'Connell

Jay Mohr

Bonnie Hunt

Trailer de la película Jerry Maguire