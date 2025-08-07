La edad de oro de los piratas llega a su fin. Incluso el terrorífico barco fantasma y su capitán maldito Davy Jones están al servicio de Lord Cutler Beckett y la Compañía inglesa de las Indias orientales.

El invencible Holandés Errante navega ahora los siete mares, masacrando sin piedad piratas de todo el mundo y destrozando sus naves.

Disney Plus: de qué se trata la película Piratas del Caribe: En el fin del mundo

Siguiendo la estela de lo sucedido en Piratas del Caribe: el cofre del hombre muerto, nuestros héroes, Will Turner y Elizabeth Swann, se han aliado con el capitán Barbossa para buscar y liberar al capitán Jack Sparrow (Johnny Deep) del poder de Davy Jones.

Mientras el Holandés Errante y la Compañía de las Indias Orientales causan estragos a lo largo de los Siete Mares, Will y Elizabeth navegan hacia Singapur, donde deben enfrentarse al astuto pirata chino Sao Feng.

Ahora, en los mismísimos confines de la tierra, todos ellos deben elegir un bando en la batalla final, ya que no sólo sus vidas y fortunas, sino también el futuro de la piratería clásica, pende de un hilo.

Disney Plus: reparto de la película Piratas del Caribe: En el fin del mundo

Johnny Depp

Orlando Bloom

Keira Knightley

Stellan Skarsgård

Bill Nighy

Chow Yun-Fat

Trailer de la película Piratas del Caribe: En el fin del mundo