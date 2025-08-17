Un accidente automovilístico, una víctima fatal y un desenlace que no te dejará respirar, hacen de esta entrega de Netflix una de las mejores propuestas para ver en la pantalla.

Un éxito a nivel mundial, la película Cuando los ángeles duermen se puede ver en Netflix desde diciembre del 2018. Tiene una duración de 1 hora y 36 minutos.

netflix-ester-exposito La actriz Ester Expósito arrasa con su papel protagónico en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Cuando los ángeles duermen

Esta propuesta de Netflix tiene como protagonista a Germán (Julián Villagrán), un hombre casado y con una hermosa familia, que ve como su vida se precipita de un momento para otro. Una noche oscura cuando conducía su auto, atropella sin querer a una chica, a la que termina quitándole la vida unos instantes después. Junto a esa chica fallecida se encontraba Silvia (Ester Expósito), que luego del accidente dónde murió su amiga, se escapa de la escena en estado de shock. Como era de esperar, las acusaciones de Silvia sobre Germán acusándolo de homicidio culposo, aparecen inmediatamente, con consecuencias letales.

netflix-ester-exposito-pelicula La película de Netflix arrasa en reproducciones a nivel mundial.

Reparto de Cuándo los ángeles duermen, película de Netflix

Ester Expósito (Silvia)

Julián Villagrán (Germán)

Asia Ortega (Gloria)

Marian Álvarez (Sandra)

Tráiler de Cuándo los ángeles duermen, película de Netflix

Embed - Cuando los ángeles duermen (2018) Primer Tráiler Oficial Español

Dónde ver la película Cuando los ángeles duermen, según la zona geográfica