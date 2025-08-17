Netflix y una serie española que arrasa con solo 8 capítulos

La serie es una historia excepcional ante los ojos de los suscriptores amantes de los dramas, y uno de los puntos más valorados internamente en Netflix, gira en torno a la duración de esta oferta española. Con un total de tan solo 8 capítulos, este relato se ha destacado en el catálogo de series y películas, sumando reproducciones y valoraciones a niveles impensados.
Netflix sumó a su catálogo de series y películas a esta serie a mediados del 2022, y desde entonces, es uno de los dramas españoles más elegidos de la plataforma de streaming.
Embed - Los Herederos de la Tierra (EN ESPAÑOL) | Anuncio del estreno | Netflix España
Netflix: de qué trata la serie Los herederos de la tierra
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española de 8 capítulos, Los herederos de la tierra centra su historia en: "El ingenioso joven Hugo Llor se esfuerza por alcanzar el éxito en la Barcelona del siglo XIV mientras busca cumplir la promesa que le hizo a la familia Estanyol".
Esta serie española se ha destacado con un drama diferente a todo lo visto hasta el momento en Netflix.
los herederos de la tierra 1
Esta historia de época te sumergirá en una historia nunca vista dentro de Netflix
Reparto de Los herederos de la tierra, serie de Netflix
- Yon González como Hugo Llor
- David Solans como Hugo Llor joven
- Rodolfo Sancho como Bernat Estanyol
- Mercedes León como Barcha
- Javier Iglesias como Baraka
- Elena Rivera como Caterina Llor
- Aria Bedmar como Mercè
- Jesús Carroza como Guerao
Dónde ver la serie Los herederos de la tierra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Los herederos de la tierra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Los herederos de la tierra se puede ver en Netflix.
- España: Los herederos de la tierra se puede ver en Netflix.