Netflix y una serie española que arrasa con solo 8 capítulos

La serie es una historia excepcional ante los ojos de los suscriptores amantes de los dramas, y uno de los puntos más valorados internamente en Netflix, gira en torno a la duración de esta oferta española. Con un total de tan solo 8 capítulos, este relato se ha destacado en el catálogo de series y películas, sumando reproducciones y valoraciones a niveles impensados.

Netflix sumó a su catálogo de series y películas a esta serie a mediados del 2022, y desde entonces, es uno de los dramas españoles más elegidos de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la serie Los herederos de la tierra

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española de 8 capítulos, Los herederos de la tierra centra su historia en: "El ingenioso joven Hugo Llor se esfuerza por alcanzar el éxito en la Barcelona del siglo XIV mientras busca cumplir la promesa que le hizo a la familia Estanyol".

Esta serie española se ha destacado con un drama diferente a todo lo visto hasta el momento en Netflix.

los herederos de la tierra 1 Esta historia de época te sumergirá en una historia nunca vista dentro de Netflix

Reparto de Los herederos de la tierra, serie de Netflix

Yon González como Hugo Llor

David Solans como Hugo Llor joven

Rodolfo Sancho como Bernat Estanyol

Mercedes León como Barcha

Javier Iglesias como Baraka

Elena Rivera como Caterina Llor

Aria Bedmar como Mercè

Jesús Carroza como Guerao

