Netflix y una serie española que arrasa con solo 8 capítulos

Netflix suma y suma reproducciones a su basto catálogo de series y películas. Una serie ha sabido convertirse en uno de los dramas más recomendados de la plataforma, con 8 capítulos y un elenco que promete convertirse en tu obsesión desde el primer minuto: Los herederos de la tierra.

Hay series y películas que se incorporan al catálogo de Netflix, saben que contarán con un importante colchón de reproducciones por el simple hecho de ser producciones españolas, una de las favoritas de los suscriptores. Esta serie, además de atraparlos por este detalle clave, enamoró a una plataforma entera con un drama sin precedentes, de apenas 8 capítulos en total.

La serie es una de las grandes ofertas españolas de Netflix, y tiene apenas 8 capítulos

Estamos al frente de una serie que, de acuerdo a la mirada de los suscriptores del catálogo de series y películas, es de los mejores dramas de todo Netflix, es por eso que es de las principales recomendaciones del género. A esto se le suma que su relato, está basada en una novela homónima muy conocida en territorio europeo, generando expectativa entre los amantes de obras literarias.

La serie es una historia excepcional ante los ojos de los suscriptores amantes de los dramas, y uno de los puntos más valorados internamente en Netflix, gira en torno a la duración de esta oferta española. Con un total de tan solo 8 capítulos, este relato se ha destacado en el catálogo de series y películas, sumando reproducciones y valoraciones a niveles impensados.

Netflix sumó a su catálogo de series y películas a esta serie a mediados del 2022, y desde entonces, es uno de los dramas españoles más elegidos de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la serie Los herederos de la tierra

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española de 8 capítulos, Los herederos de la tierra centra su historia en: "El ingenioso joven Hugo Llor se esfuerza por alcanzar el éxito en la Barcelona del siglo XIV mientras busca cumplir la promesa que le hizo a la familia Estanyol".

Esta serie española se ha destacado con un drama diferente a todo lo visto hasta el momento en Netflix.

Esta historia de época te sumergirá en una historia nunca vista dentro de Netflix

Reparto de Los herederos de la tierra, serie de Netflix

  • Yon González como Hugo Llor
  • David Solans como Hugo Llor joven
  • Rodolfo Sancho como Bernat Estanyol
  • Mercedes León como Barcha
  • Javier Iglesias como Baraka
  • Elena Rivera como Caterina Llor
  • Aria Bedmar como Mercè
  • Jesús Carroza como Guerao

Dónde ver la serie Los herederos de la tierra, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Los herederos de la tierra se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Los herederos de la tierra se puede ver en Netflix.
  • España: Los herederos de la tierra se puede ver en Netflix.

