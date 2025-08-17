Una osa intoxicada con cocaína en un bosque de Georgia y muchas personas detrás de ella con distintos motivos, hacen de este estreno de Netflix, uno de los más importantes de los últimos tiempos entre todas las series y películas.
El estreno de esta película de Netflix, bastante aclamado por la crítica este 2025, llegó a la plataforma el 14 de agosto, con una duración de 1 hora y 35 minutos.
La película de Netflix cuenta con un reparto muy variopinto, que hizo posible el éxito mundial de esta entrega estadounidense.
Netflix: de qué trata la película Oso intoxicado
La película de Netflix tiene como protagonista principal a una osa de 225 kilos que tiene a mal traer a todos los habitantes de un pueblo de Georgia. El animal, intoxicado, consumió un paquete de cocaína que cayó desde un avión de un narcotraficante. Policías, delincuentes, turistas y adolescentes convergen en un parque natural, donde se produce una verdadera carnicería.
Un oso es el protagonista de este estreno de Netflix, una película de 2023 de comedia dramática que arrasa.
Reparto de Oso intoxicado, película de Netflix
- Keri Russell (Sari)
- Alden Ehrenreich (Eddie White)
- O’Shea Jackson Jr. (Daveed)
- Ray Liotta (Syd White)
- Isiah Whitlock Jr. (Bob Springs)
- Brooklynn Prince (Dee Dee)
- Christian Convery (Henry)
Tráiler de Oso intoxicado, película de Netflix
Dónde ver la película Oso intoxicado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Oso intoxicado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Cocaine bear no está disponible en Netflix.
- España: la película Oso intoxicado no está disponible en Netflix.