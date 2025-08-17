Está en Netflix, tiene 19 capítulos y es muy subida de tono

Con un total de 19 capítulos, divididos a lo largo de 3 temporadas, los cuales ni siquiera duran un total de 30 minutos cada uno, y sin dudas que eso lo hace muy atractivo entre los suscriptores de Netflix. Esta serie refleja la tendencia que se ve marcada entre las opciones del catálogo de series y películas, que optan por esos relatos que se caracterizan por ser cortos e intensos.
Desde el 4 de enero de 2018 que la serie se encuentra disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, para pasar a ser una de las ofertas más subidas de tono y vigentes de la plataforma.
Embed - Derry Girls - Temporada 1 Trailer (subtitulado)
Netflix: de qué trata la serie Derry Girls
De acuerdo a lo que señala Netflix sobre esta serie subida de tono y con capítulos que duran menos de 30 minutos, Derry Girls centra su historia en: “En medio del conflicto político de Irlanda del Norte en los noventa, cinco estudiantes vivaces enfrentan la peor catástrofe universal: la adolescencia”.
La serie ha logrado mantenerse en Netflix durante años, siendo una oferta romántica y cómica, pero también subida de tono.
derry 1.jpg
La serie de Netflix combina el romance con la comedia
Reparto de Derry Girls, serie de Netflix
- Erin Quinn por Saoirse-Monica Jackson
- Orla McCool por Louisa Harland
- Clare Devlin por Nicola Coughlan
- Michelle Mallon por Jamie-Lee O'Donnell
- James Maguire por Dylan Llewellyn
- Mary Quinn porTara Lynne O'Neill
- Gerry Quinn por Tommy Tiernan
- Sarah McCool por Kathy Kiera Clarke
Dónde ver la serie Derry Girls, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Derry Girls se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Derry Girls se puede ver en Netflix
- España: Derry Girls se puede ver en Netflix.