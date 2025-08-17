Está en Netflix, tiene 19 capítulos y es muy subida de tono

Con un total de 19 capítulos, divididos a lo largo de 3 temporadas, los cuales ni siquiera duran un total de 30 minutos cada uno, y sin dudas que eso lo hace muy atractivo entre los suscriptores de Netflix. Esta serie refleja la tendencia que se ve marcada entre las opciones del catálogo de series y películas, que optan por esos relatos que se caracterizan por ser cortos e intensos.

Desde el 4 de enero de 2018 que la serie se encuentra disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, para pasar a ser una de las ofertas más subidas de tono y vigentes de la plataforma.

Embed - Derry Girls - Temporada 1 Trailer (subtitulado)

Netflix: de qué trata la serie Derry Girls

De acuerdo a lo que señala Netflix sobre esta serie subida de tono y con capítulos que duran menos de 30 minutos, Derry Girls centra su historia en: “En medio del conflicto político de Irlanda del Norte en los noventa, cinco estudiantes vivaces enfrentan la peor catástrofe universal: la adolescencia”.

La serie ha logrado mantenerse en Netflix durante años, siendo una oferta romántica y cómica, pero también subida de tono.

derry 1.jpg La serie de Netflix combina el romance con la comedia

Reparto de Derry Girls, serie de Netflix

Erin Quinn por Saoirse-Monica Jackson

Orla McCool por Louisa Harland

Clare Devlin por Nicola Coughlan

Michelle Mallon por Jamie-Lee O'Donnell

James Maguire por Dylan Llewellyn

Mary Quinn porTara Lynne O'Neill

Gerry Quinn por Tommy Tiernan

Sarah McCool por Kathy Kiera Clarke

Dónde ver la serie Derry Girls, según la zona geográfica