Está en Netflix, tiene 19 capítulos y es muy subida de tono

El catálogo de series y películas de Netflix cuenta con historias para todos los gustos. Una serie se coló entre las ofertas más atrapantes de los últimos 10 años, con un relato romántico y subido de tono, que cuenta con capítulos que duran menos de 30 minutos: Derry Girls.

En Netflix casi no hay series y películas de producción irlandesa, pero las pocas que hay disponible, son ofertas verdaderamente despampanantes para los ojos de los suscriptores. Esta serie lleva más de 5 años disponible en la plataforma de streaming, y es que si historia ha sido tan exitosa, que ha sabido mantenerse vigente como pocos relatos lo han logrado.

derry girls 2.jpeg
La serie de Netflix es corta, y sus capítulos duran 30 minutos

Estamos frente a una serie con una historia que se caracteriza por ser una mezcla perfecta de romance y comedia, con tintes irresistibles subidos de tono, que termina de dar ese picante necesario a la oferta de Netflix. No solo los suscriptores cayeron rendidos a los pies, sino también la crítica especializada, y es por eso que pasó a ser de las más elegidas del género en el catálogo de series y películas.

Con un total de 19 capítulos, divididos a lo largo de 3 temporadas, los cuales ni siquiera duran un total de 30 minutos cada uno, y sin dudas que eso lo hace muy atractivo entre los suscriptores de Netflix. Esta serie refleja la tendencia que se ve marcada entre las opciones del catálogo de series y películas, que optan por esos relatos que se caracterizan por ser cortos e intensos.

Desde el 4 de enero de 2018 que la serie se encuentra disponible en el catálogo de series y películas de Netflix, para pasar a ser una de las ofertas más subidas de tono y vigentes de la plataforma.

Embed - Derry Girls - Temporada 1 Trailer (subtitulado)

Netflix: de qué trata la serie Derry Girls

De acuerdo a lo que señala Netflix sobre esta serie subida de tono y con capítulos que duran menos de 30 minutos, Derry Girls centra su historia en: “En medio del conflicto político de Irlanda del Norte en los noventa, cinco estudiantes vivaces enfrentan la peor catástrofe universal: la adolescencia”.

La serie ha logrado mantenerse en Netflix durante años, siendo una oferta romántica y cómica, pero también subida de tono.

derry 1.jpg
La serie de Netflix combina el romance con la comedia

Reparto de Derry Girls, serie de Netflix

  • Erin Quinn por Saoirse-Monica Jackson
  • Orla McCool por Louisa Harland
  • Clare Devlin por Nicola Coughlan
  • Michelle Mallon por Jamie-Lee O'Donnell
  • James Maguire por Dylan Llewellyn
  • Mary Quinn porTara Lynne O'Neill
  • Gerry Quinn por Tommy Tiernan
  • Sarah McCool por Kathy Kiera Clarke

Dónde ver la serie Derry Girls, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Derry Girls se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Derry Girls se puede ver en Netflix
  • España: Derry Girls se puede ver en Netflix.

