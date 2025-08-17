pelicula el rey La película El Rey es una de las más exitosas de Netflix

Mientras tanto, para David Rooney de The Hollywood Reporter, la película de Netflix presenta "un drama emocionante y lúcido que equilibra su lado muscular y contemplativo con juicio certero, aprovechando discretamente unas interpretaciones imponentes para reflejar la jactanciosa locura del poder".

Desde Mirror, Lewis Knight, asevera que El rey es "un blockbuster tenso, bien interpretado y visualmente impresionante".

Netflix: de qué trata la película El rey

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El rey versa: "Inglaterra, siglo XV. Hal, un caprichoso príncipe que vive entre la población lejos de la corte, se ve obligado por las circunstancias a aceptar el trono a regañadientes y convertirse en Enrique V".

Hal (Timotheé Chalamet), un príncipe caprichoso y sin interés por ejercer su derecho al trono de Inglaterra, ha abandonado las responsabilidades reales para vivir en libertad entre la plebe. Sin embargo, ante la muerte de su tirano padre, Hal se ve obligado a retomar la vida de la que quería huir para ser el nuevo rey: Enrique V.

Después de su coronación, el joven monarca tendrá que aprender a lidiar con las intrigas palaciegas, una guerra y los lazos que le unen a su antigua vida, como la relación con su mejor amigo y mentor, el caballero John Falstaff (Joel Edgerton).

Netflix: tráiler de la película El rey

Reparto de El rey, película de Netflix

Timothée Chalamet como Hal

Joel Edgerton como Falstaff

Robert Pattinson como The Dauphin

Ben Mendelsohn como rey Henry IV

Sean Harris como William

Tom Glynn-Carney como Hotspur

Lily-Rose Depp como Catherine

Thomasin McKenzie como Philippa, Queen of Denmark

