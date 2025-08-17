Timothée Chalamet protagoniza en Netflix la película El rey. Foto: Getty Images. 

Timothée Chalamet protagoniza en Netflix la película El rey. Foto: Getty Images. 

La plataforma de streaming de Netflix tiene un catálogo repleto de series y películas para todos los gustos. Desde hace varios años, triunfan las de época. El reconocido actor Timothée Chalamet es el protagonista de una apasionante historia dramática basada en hechos reales.

Se trata de la película El rey, estrenada en 2019 bajo la dirección de David Michôd y co-guionada junto a Joel Edgerton, quien también se luce en el reparto. La misma ganó 4 Premios del Cine Australiano, incluidas a Mejor actor de reparto (Edgerton) y Mejor diseño de vestuario (Jane Petrie).

La película disponible en Netflix fue aclamada por la crítica internacional. Para Owen Gleiberman, de Variety, El rey es "un interesante drama histórico sobre cortes reales con ambiente shakespeariano. Predigo que Timothée Chalamet podría ser la mayor estrella de su generación".

pelicula el rey
La película El Rey es una de las más exitosas de Netflix

La película El Rey es una de las más exitosas de Netflix

Mientras tanto, para David Rooney de The Hollywood Reporter, la película de Netflix presenta "un drama emocionante y lúcido que equilibra su lado muscular y contemplativo con juicio certero, aprovechando discretamente unas interpretaciones imponentes para reflejar la jactanciosa locura del poder".

Desde Mirror, Lewis Knight, asevera que El rey es "un blockbuster tenso, bien interpretado y visualmente impresionante".

pelicula el rey (1)
La película El Rey es una de las mejores de Netflix

La película El Rey es una de las mejores de Netflix

Netflix: de qué trata la película El rey

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película El rey versa: "Inglaterra, siglo XV. Hal, un caprichoso príncipe que vive entre la población lejos de la corte, se ve obligado por las circunstancias a aceptar el trono a regañadientes y convertirse en Enrique V".

Hal (Timotheé Chalamet), un príncipe caprichoso y sin interés por ejercer su derecho al trono de Inglaterra, ha abandonado las responsabilidades reales para vivir en libertad entre la plebe. Sin embargo, ante la muerte de su tirano padre, Hal se ve obligado a retomar la vida de la que quería huir para ser el nuevo rey: Enrique V.

pelicula el rey (2)
Netflix tiene un gran éxito en este catálogo

Netflix tiene un gran éxito en este catálogo

Después de su coronación, el joven monarca tendrá que aprender a lidiar con las intrigas palaciegas, una guerra y los lazos que le unen a su antigua vida, como la relación con su mejor amigo y mentor, el caballero John Falstaff (Joel Edgerton).

Netflix: tráiler de la película El rey

Embed - El Rey (2019) | Trailer Doblado Español Latino NETFLIX

Reparto de El rey, película de Netflix

  • Timothée Chalamet como Hal
  • Joel Edgerton como Falstaff
  • Robert Pattinson como The Dauphin
  • Ben Mendelsohn como rey Henry IV
  • Sean Harris como William
  • Tom Glynn-Carney como Hotspur
  • Lily-Rose Depp como Catherine
  • Thomasin McKenzie como Philippa, Queen of Denmark

Dónde ver la película El rey, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El rey se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película El rey (The King) se puede ver en Netflix.
  • España: la película El rey se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar