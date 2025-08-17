La serie Godless rescata el espíritu del western, un género bastante masculino, y le da una vuelta de tuerca con este relato ambientado en 1884 en La Belle, un pequeño pueblo minero donde los hombres no abundan, después de que un accidente acabara con las vidas de 83 de sus habitantes más productivos.

Por eso, las mujeres debieron independizarse y seguir adelante, pero la mina continúa siendo una fuente de riquezas y conflictos, los que se agrandan con la llegada del forajido Roy Goode.

Netflix: de qué se trata la serie Godless

La serie Godless ha sido descrita como un western ambientado en 1884, en un pueblo de Nuevo México. Un accidente minero se cobra la vida de todos los hombres que residían en La Belle, por lo que las mujeres y viudas del poblado tienen que reestructurar la civilización para mantener la tierra.

La serie presenta la llegada de Frank Griffin, un bandido que quiere vengarse de su ex compañero Roy Goode. Este se encuentra alojado en el rancho de Alice Fletcher, una de las mujeres más duras de La Belle.

Netflix: reparto de la serie Godless

Jack O'Connell como Roy Goode

Jeff Daniels como Frank Griffin

Jack O'Connell como Alice Fletcher

Scoot McNairy como Bill McNue

Thomas Brodie-Sangster como Whitey Winn

Trailer de la serie Godless

Dónde ver la serie Godless, según la zona geográfica