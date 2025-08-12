Esta adaptación de la novela homónima de Alice Hoffman une por primera vez a dos de las grandes estrellas femeninas del Hollywood.

Dos hermanas huérfanas son criadas por sus tías de una forma atípica: sin reglas ni obligaciones y con muchos libros de hechizos a su alrededor. Ambas saben que tienen poderes extraordinarios, pero eso tiene un precio: todos los hombres que se enamoren de ellas están destinados a morir prematuramente.

Sally y Gilliam son dos hermanas que deben vivir con una maldición lanzada desde tiempos atrás, que consiste en la muerte trágica de los hombres de quienes se han enamorado las mujeres de la familia.

Pero Sally está dispuesta a intentar superar esa maldición, para vivir con su pareja para siempre…

HBO Max: de qué se trata la película Prácticamente magia

Según la reseña de la película Prácticamente magia, como consecuencia de la maldición lanzada por uno de sus antepasados, todas las mujeres de la familia a la que pertenecen las hermanas Sally y Gilliam han sufrido a lo largo de la historia la muerte trágica de los hombres de quienes se han enamorado.

practicamentemagia1 Sandra Bullock y Nicole Kidman. La rompen con esta estupenda comedia de HBO Max, Prácticamente magia.

Las chicas viven con sus tías, que son brujas, pero Sally, más rebelde que Gilliam, está dispuesta a alejarse de ellas para vivir con el amor de su vida.

HBO Max: reparto de la película Prácticamente magia

Nicole Kidman

Sandra Bullock

Dianne Wiest

Sockard Channig

Trailer de la película Prácticamente magia