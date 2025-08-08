laacompañante1 Perturbadora y terrorífica. Así es la gran cinta que tiene HBO Max con Sophie Thatcher y Jack Quaid, La acompañante.

La película de HBO Max sigue a Iris y sus amigos, quienes desencadenan una serie de eventos tras la muerte de un multimillonario durante una escapada a su finca junto al lago.

La trama trae a la palestra temas de inteligencia artificial y las complejidades de las relaciones humanas en un contexto tecnológico avanzado.

La muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago.

Sophie Thatcher interpreta a una mujer que parece estar siendo seducida a punta de pistola por un Jack Quaid misteriosamente sonriente.

Se encuentra encadenada a una silla mientras su acompañante la invita a cenar. Ella mira fijamente al tipo y mantiene la mano sobre la llama de una vela hasta que su brazo se incendia.

HBO Max: de qué se trata la película La acompañante

En película La acompañante conocemos a Josh (Jack Quaid), el típico chico que parece buena gente y que, junto a su novia Iris (Sophie Thatcher), están a punto de disfrutar de un fin de semana en una casa en mitad de la nada junto a unos amigos de Josh.

laacompañante Perturbadora y terrorífica. Así es la gran cinta que tiene HBO Max con Sophie Thatcher y Jack Quaid, La acompañante.

Entre estos encontramos a Kat (Megan Suri) y su novio ruso Sergey (Rupert Friend), así como a la pareja formada por Eli (Harvey Guillén) y Patrick (Lukas Gage).

Desde el principio podemos ver como Iris está claramente enamorada de Josh, casi de manera obsesiva, y es que hay una razón bastante importante para explicar esto: Iris es un robot bajo el control de Josh.

HBO Max: reparto de la película La acompañante

Sophie Thatcher

Jack Quaid

Lukas Gage

Megan Suri

Harvey Guillén

Rupert Friend

Trailer de la película La acompañante