Perturbadora y terrorífica. Así es la gran cinta que tiene HBO Max con Sophie Thatcher y Jack Quaid

Perturbadora y terrorífica. Así es la gran cinta que tiene HBO Max con Sophie Thatcher y Jack Quaid, La acompañante. 

HBO Max tiene el mejor catálogo de series y películas y en el 2025 estrenó la perturbadora y adictiva película de ciencia ficción que es furor, La acompañante.

La película La acompañante es un thriller de ciencia ficción que marca el debut en la dirección de Drew Hancock.

laacompañante1
Perturbadora y terror&iacute;fica. As&iacute; es la gran cinta que tiene HBO Max con Sophie Thatcher y Jack Quaid, La acompa&ntilde;ante.&nbsp;

Perturbadora y terrorífica. Así es la gran cinta que tiene HBO Max con Sophie Thatcher y Jack Quaid, La acompañante.

La película de HBO Max sigue a Iris y sus amigos, quienes desencadenan una serie de eventos tras la muerte de un multimillonario durante una escapada a su finca junto al lago.

La trama trae a la palestra temas de inteligencia artificial y las complejidades de las relaciones humanas en un contexto tecnológico avanzado.

La muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago.

Sophie Thatcher interpreta a una mujer que parece estar siendo seducida a punta de pistola por un Jack Quaid misteriosamente sonriente.

Se encuentra encadenada a una silla mientras su acompañante la invita a cenar. Ella mira fijamente al tipo y mantiene la mano sobre la llama de una vela hasta que su brazo se incendia.

HBO Max: de qué se trata la película La acompañante

En película La acompañante conocemos a Josh (Jack Quaid), el típico chico que parece buena gente y que, junto a su novia Iris (Sophie Thatcher), están a punto de disfrutar de un fin de semana en una casa en mitad de la nada junto a unos amigos de Josh.

laacompañante
Perturbadora y terror&iacute;fica. As&iacute; es la gran cinta que tiene HBO Max con Sophie Thatcher y Jack Quaid, La acompa&ntilde;ante.&nbsp;

Perturbadora y terrorífica. Así es la gran cinta que tiene HBO Max con Sophie Thatcher y Jack Quaid, La acompañante.

Entre estos encontramos a Kat (Megan Suri) y su novio ruso Sergey (Rupert Friend), así como a la pareja formada por Eli (Harvey Guillén) y Patrick (Lukas Gage).

Desde el principio podemos ver como Iris está claramente enamorada de Josh, casi de manera obsesiva, y es que hay una razón bastante importante para explicar esto: Iris es un robot bajo el control de Josh.

HBO Max: reparto de la película La acompañante

  • Sophie Thatcher
  • Jack Quaid
  • Lukas Gage
  • Megan Suri
  • Harvey Guillén
  • Rupert Friend

Trailer de la película La acompañante

Embed - La acompañante | Tráiler Oficial

Temas relacionados:

Te puede interesar