Perturbadura y adictiva, así es la pelicula de terror del 2025 que dura 97 minutos
La perturbadora y adictiva película de ciencia ficción mezclada con terror, es un éxito del 2025 y lidera el ranking
La perturbadora y adictiva película de ciencia ficción mezclada con terror, es un éxito del 2025 y lidera el ranking
HBO Max tiene el mejor catálogo de series y películas y en el 2025 estrenó la perturbadora y adictiva película de ciencia ficción que es furor, La acompañante.
La película La acompañante es un thriller de ciencia ficción que marca el debut en la dirección de Drew Hancock.
La película de HBO Max sigue a Iris y sus amigos, quienes desencadenan una serie de eventos tras la muerte de un multimillonario durante una escapada a su finca junto al lago.
La trama trae a la palestra temas de inteligencia artificial y las complejidades de las relaciones humanas en un contexto tecnológico avanzado.
La muerte de un multimillonario desencadena una serie de acontecimientos para Iris y sus amigos durante un viaje de fin de semana a su finca junto al lago.
Sophie Thatcher interpreta a una mujer que parece estar siendo seducida a punta de pistola por un Jack Quaid misteriosamente sonriente.
Se encuentra encadenada a una silla mientras su acompañante la invita a cenar. Ella mira fijamente al tipo y mantiene la mano sobre la llama de una vela hasta que su brazo se incendia.
En película La acompañante conocemos a Josh (Jack Quaid), el típico chico que parece buena gente y que, junto a su novia Iris (Sophie Thatcher), están a punto de disfrutar de un fin de semana en una casa en mitad de la nada junto a unos amigos de Josh.
Entre estos encontramos a Kat (Megan Suri) y su novio ruso Sergey (Rupert Friend), así como a la pareja formada por Eli (Harvey Guillén) y Patrick (Lukas Gage).
Desde el principio podemos ver como Iris está claramente enamorada de Josh, casi de manera obsesiva, y es que hay una razón bastante importante para explicar esto: Iris es un robot bajo el control de Josh.