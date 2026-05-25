Netflix se renueva constantemente con el estreno de series y películas que logran atrapar a los suscriptores. Mientras tanto, hay otras producciones que se están por despedir del catálogo, como es el caso de Dirty John, una comedia dramática y sobre crímenes bque está basada en hechos reales.
Netflix: la serie de 16 capítulos que tiene un drama escalofriante y basado en hechos reales
La serie de Netflix sobre un romance que se convierte en manipulación y terror, basada en hechos reales, se acerca a su final en el catálogo.
Hay tiempo para ver esta serie en Netflix hasta el 31 de mayo, por lo que es perfecta para comenzar a maratonear hoy mismo. Dirty John está protagonizada por Eric Bana y Connie Britton y cuenta con 2 temporadas de 8 capítulos cada una.
Este drama de 2018 fue nominado a los Globos de Oro a Mejor actriz (Britton) y ha generado críticas dispares. Entre las positivas, se destaca la de Kristen Baldwin de Entertainment Weekly: "Britton está bien elegida para el papel de Debra. Bana pasa de ser encantador a ser escalofriante con una facilidad pasmosa".
Netflix: de qué trata la serie Dirty John
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Dirty John versa: "Cuando el amor pierde la inocencia y la confianza se vuelve manipulación, todo está permitido... incluso matar. Una atrapante antología basada en un crimen real".
La serie sigue la vida y hazañas criminales de John Meehan (Eric Bana) apodado Dirty John. El periodista de L.A. Times Christopher Goffard se enteró por primera vez de Meehan cuando supo que la policía estaba investigando un posible asesinato en Newport Beach.
Tras la investigación, Goffard descubrió una extraña red de engaños y abusos. El enfoque principal de la historia es la relación de Meehan con la empresaria Debra Newell (Connie Britton), a la que conoció por una web de citas por Internet.
Reparto de Dirty John, serie de Netflix
- Amanda Peet
- Christian Slater
- Rachel Keller
- Connie Britton
- Eric Bana
- Juno Temple
- Julia Garner
- Jean Smart
- Keiko Agena
- Jeff Perry
- Kevin Zegers
- Jake Abel
- Lily Donoghue
- Missi Pyle
Dónde ver la serie Dirty John, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Dirty John se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Dirty John se puede ver en Netflix.
- España: la serie Dirty John se puede ver en Netflix y Movistar Plus.