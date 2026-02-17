Cómo hacer para que el perfume dure más tiempo

mujer se pone perfume A continuación, te contamos qué puedes hacer para alargar tu perfume hasta el infinito.

Trucos para que el perfume dure más

Glamour en conversación con la farmacéutica especializada en dermocosmética y fundadora de una firma de cosméticos, Ana Santamarina, afirman que lo primero para que la fragancia se asiente bien es hidratar la piel. Así que lo ideal es, salirte de la ducha, aplicarte tu crema hidratante habitual, y luego perfumarte. Así, notarás como la humedad y el calor fijan más el aroma.

Por otro lado, expertos revelan que la piel absorbe mejor el perfume cuando hace calor y los poros están abiertos. Darse una ducha o un baño con agua tibia o caliente y a continuación secar la piel, especialmente los puntos de pulso, antes de aplicar el perfume ayudará a que la fragancia se adhiera mejor.

mujer huele un perfume

Además, es importante que el perfume tenga una molecula sintética llamada Iso E Super. Huele a limpio, con un aroma que aparece y desaparece a lo largo del día, y sus principales notas son amaderadas, almizcladas y ámbar. Cuando esta molécula se encuentra vaporizada sobre tu perfume hará que dure mucho tiempo más.

La forma en la que aplicas la fragancia influye mucho. Es importante siempre aplicar el perfume en las áreas de pulso como las muñecas, el cuello y detrás de las orejas para que el aroma se libere lentamente. Frotar las muñecas después de aplicar la colonia puede romper las moléculas y reducir su duración. Por otro lado, aplicar el perfume sobre la ropa puede ayudar a que el aroma dure más, aunque esto depende del tipo de tela.