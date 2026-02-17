El país de América Latina que cuestiona Estados Unidos con el envío de un paquete de ayuda a Cuba

La contribución será canalizada mediante el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza, un mecanismo que permite financiar programas humanitarios a través de agencias del sistema de Naciones Unidas. Esta estructura asegura que la asistencia llegue de forma directa a quienes más la necesitan, en medio de una crisis que ha afectado el funcionamiento de servicios básicos en la isla.

Chile le da ayuda a Cuba

El impacto geopolítico de esta decisión de país de América Latina

Sin embargo, el punto más relevante fue el mensaje político que acompañó la decisión. La Cancillería chilena expresó su solidaridad con el pueblo cubano y afirmó que la situación humanitaria se ha visto agravada por el endurecimiento del bloqueo económico y energético que enfrenta el país. Además, Chile reiteró su rechazo a las sanciones unilaterales que afectan las condiciones de vida de la población.

Esta postura coloca a Chile en una posición clara dentro de un debate global. Sin confrontar directamente a Estados Unidos, el país sudamericano cuestiona indirectamente el impacto de las sanciones económicas, que han sido una herramienta central de la política estadounidense hacia Cuba durante décadas.

El gesto refleja una transformación en la política exterior latinoamericana, donde algunos países buscan equilibrar sus relaciones internacionales sin alinearse automáticamente con una sola potencia. Al enviar ayuda y cuestionar el efecto de las sanciones, Chile reafirma su compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional.