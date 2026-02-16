Durante décadas, el viejo extractor ha sido un elemento innegociable en cualquier cocina, un mal necesario ideado para mantener el aire limpio al cocinar. Sin embargo, el uso de la campana sacrificaba la estética y hasta la tranquilidad en el hogar debido a su diseño y al ruido que emitía en caso de que fuera eléctrica. Todo esto ha llegado a su fin gracias a una tendencia que será furor en 2026.
Adiós al viejo extractor de la cocina: la tendencia minimalista que llega para reemplazar la campana
Esta nueva alternativa se impone como una tendencia funcional y elegante que llega para revolucionar tu cocina
Llegó el fin del extractor de la cocina: la tendencia que lo reemplaza y se impone en hogares modernos
La tendencia que emerge con fuerza no es solo una mejora estética, sino una transformación tecnológica: la integración total del sistema de succión en la placa de inducción. Este cambio significa funcionalidad y, a su vez, elegancia gracias a su diseño minimalista.
Las campanas tradicionales presentan inconvenientes que el diseño moderno ya no está dispuesto a tolerar. En primer lugar, su naturaleza intrusiva rompe las líneas visuales de cocinas pequeñas y conceptos abiertos. Además, su funcionamiento suele ser ruidoso, convirtiendo el acto de cocinar en una experiencia poco placentera.
A esto se suma la complejidad de su instalación, que requiere conductos de ventilación externos, algo que no siempre es viable en edificios antiguos o estructuras arquitectónicas complejas.
La gran innovación de 2026 es la placa de inducción con extractor incorporado. Este sistema captura el humo, el vapor y los olores directamente en la zona de cocción, antes de que tengan oportunidad de subir y dispersarse por la habitación.
Al succionar el aire desde la base, la eficiencia es notablemente mayor. Además, estos equipos utilizan filtros de alta tecnología para recircular el aire de manera interna, eliminando la dependencia de tuberías que atraviesan techos o paredes. Esto permite una libertad de diseño sin precedentes, ideal para islas de cocina o espacios reducidos donde cada centímetro cuenta.
Entre las ventajas de esta nueva tendencia que llega a las cocinas modernas y sofisticadas se destacan:
Ahorro de espacio y minimalismo: al desaparecer la campana colgada del techo, la cocina gana amplitud visual y limpieza arquitectónica.
- Eficiencia energética: al operar como un solo bloque tecnológico, se optimiza el consumo. La placa y el extractor trabajan en sincronía, reduciendo el desperdicio de energía.
- Mantenimiento simplificado: los filtros de estos sistemas son de fácil acceso y están diseñados para ser limpiados o reemplazados sin necesidad de herramientas complejas.
- Silencio y confort: la tecnología de 2026 ha logrado reducir drásticamente los decibelios, permitiendo mantener una conversación fluida mientras se cocina.