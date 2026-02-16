Adiós al viejo extractor de la cocina: la tendencia minimalista que llega para reemplazar la campana

A esto se suma la complejidad de su instalación, que requiere conductos de ventilación externos, algo que no siempre es viable en edificios antiguos o estructuras arquitectónicas complejas.

La gran innovación de 2026 es la placa de inducción con extractor incorporado. Este sistema captura el humo, el vapor y los olores directamente en la zona de cocción, antes de que tengan oportunidad de subir y dispersarse por la habitación.

Al succionar el aire desde la base, la eficiencia es notablemente mayor. Además, estos equipos utilizan filtros de alta tecnología para recircular el aire de manera interna, eliminando la dependencia de tuberías que atraviesan techos o paredes. Esto permite una libertad de diseño sin precedentes, ideal para islas de cocina o espacios reducidos donde cada centímetro cuenta.

Entre las ventajas de esta nueva tendencia que llega a las cocinas modernas y sofisticadas se destacan:

Ahorro de espacio y minimalismo: al desaparecer la campana colgada del techo, la cocina gana amplitud visual y limpieza arquitectónica.