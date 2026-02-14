En los últimos años, los muebles de melamina se convirtieron en un elemento indispensable en cualquier hogar por su precio accesible, sus diseños versátiles y la facilidad para limpiarlos. Sin embargo, una tendencia en decoración de los años 80 revivirá este 2026 y promete ponerle fin al reinado de aquel mobiliario.
Adiós a los muebles de melamina: la tendencia en decoración de los años 80 que revive para ser furor en 2026
Si en casa tenés muebles de melamina, te recomiendo conocer esta vieja tendencia que regresa desde los años 80
Llegó el fin de los muebles de melanina: descubrí la tendencia en decoración que se impondrá en 2026
Al momento de adquirir un mueble, la elección de materiales define no solo la estética, sino el alma de un hogar. Durante años, los estantes, alacenas, mesas y demás mobiliarios de melamina han dominado el mercado. Aunque, actualmente, estamos presenciando un retorno triunfal hacia la estética de los muebles clásicos de los años 80, aquellos fabricados en maderas nobles como el nogal, el cerezo o el roble teñido, que hoy se posicionan como la alternativa de lujo frente a los acabados sintéticos.
Como bien sabemos, la melamina destaca por ser un material versátil y de fácil mantenimiento. No obstante, carece de la profundidad cromática y la textura única que ofrecen las maderas oscuras. Mientras que la melamina busca la homogeneidad, maderas como el nogal aportan una calidez visual que los tonos claros no pueden replicar.
En específico, la madera oscura del roble teñido, el nogal o el cerezo actúa como un punto focal que ancla la decoración, proporcionando una profundidad visual que los muebles laminados no alcanzan. Esta es una de las razones por las cuales los viejos mobiliarios de la década del 80 llegan para quedarse.
En la misma línea, la madera oscura está ganando fuerza incluso en áreas tradicionalmente reservadas a materiales fríos:
- Cocinas y baños: frente a los acabados lacados, el roble o el nogal tratados con barnices resistentes aportan un aire sereno, lujoso y sofisticado. El contraste con mármol blanco o griferías doradas genera un efecto espléndido.
- Salón y dormitorio: en estos espacios, el uso de cabeceros o estanterías de líneas puras en madera oscura genera una sensación de sobriedad que favorece al descanso.
En lo que respecta a la combinación de estos muebles en el resto de espacios del hogar, la sugerencia pasará por acudir a textiles en tonos crema, arena o verde terracota. También se recomienda mantener las paredes en tonos neutros y usar luz indirecta.