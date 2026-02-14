Adiós a los muebles de melamina: la tendencia en decoración de los años 80 que revive para ser furor en 2026

Llegó el fin de los muebles de melanina: descubrí la tendencia en decoración que se impondrá en 2026

Al momento de adquirir un mueble, la elección de materiales define no solo la estética, sino el alma de un hogar. Durante años, los estantes, alacenas, mesas y demás mobiliarios de melamina han dominado el mercado. Aunque, actualmente, estamos presenciando un retorno triunfal hacia la estética de los muebles clásicos de los años 80, aquellos fabricados en maderas nobles como el nogal, el cerezo o el roble teñido, que hoy se posicionan como la alternativa de lujo frente a los acabados sintéticos.

mueble melanina tendencia Los muebles de melanina son cosa de pasado.

Como bien sabemos, la melamina destaca por ser un material versátil y de fácil mantenimiento. No obstante, carece de la profundidad cromática y la textura única que ofrecen las maderas oscuras. Mientras que la melamina busca la homogeneidad, maderas como el nogal aportan una calidez visual que los tonos claros no pueden replicar.