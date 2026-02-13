Cuando hablamos de las tendencias de zapatillas, nos referimos a novedades más allá de un determinado modelo o marca que se pone de moda y lo lleva todo el mundo. Este 2026 viene cargado de tendencias nuevas que han trascendido colores, diseños y firmas.
La tendencia de zapatillas que está por todas partes y seguro vas a querer llevar este 2026
No se trata de un modelo de zapatillas, sino de un truco de estilismo que se puede aplicar en cualquier zapato que tenga cordones
El truco de estilismo que está por todas partes lo implementó Miu Miu. La marca de lujo italiana, propuso atar las zapatillas que hizo junto a New Balance con cordones de diferentes colores. La colaboración icónica planteaba emplear cordones marrones en la parte inferior y verdes en la zonaa superior.
En el desfile que hizo Miu Miu en otoño 2025/2026, la exhibiación incluyó varias zapatillas con detalles efecto piel de serpiente y doble cordón, en negro y gris. Los modelos se combinaron con looks preppy (inspirados en la moda clásica y refinada de las estudiantes universitarias estadounidenses) y calcetines a media pierna.
Muchas marcas han implementado el doble cordón en sus nuevos modelos de zapatillas, pero la realidad es que es super sencillo de aplicar en casa. Lo único que tienes que hacer es buscar tus tenis favoritos, hacer una lazada a mitad de la zapatilla, e incluir otros cordones para atar justo a la altura del tobillo. Mejor si los cordones tienen colores que contrastan con el calzado.
Zapatillas tendencia de este 2026
Las zapatillas o sneakers forman parte de los uniformes diarios de millones de personas. Así que es importante conocer las tendencias del momento para tener el armario actualizado. Según las expertas de ELLE, las zapatillas del momento "son versátiles y muy llevables".
Las sneakers estilo retro pisan fuerte en el street style y entre las figuras clave de la moda. Son cómodas para caminar al trabajo y tienen una combinación de mediasuela esponjosa y suela dentada. Adidas, Puma, Reebok, Margiela, y otras marcas han sacado modelos inspiradas en la estética de los años 70.
Un modelo más polémico, pero que también es tendencia, son las bailarinas o sneakerinas. Se trata de una híbrido entre la zapatilla y el calzado de bailarina que incluye lazos estilo ballet. También, pisan fuerte los modelos con suela ultra fina, desplazando a las zapatillas chunky.