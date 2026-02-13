La tendencia de zapatillas que está por todas partes y seguro vas a querer llevar este 2026

zapatillas con doble cordon Esta tendencia es fácil de implementar con las zapatillas que tienes en casa.

Muchas marcas han implementado el doble cordón en sus nuevos modelos de zapatillas, pero la realidad es que es super sencillo de aplicar en casa. Lo único que tienes que hacer es buscar tus tenis favoritos, hacer una lazada a mitad de la zapatilla, e incluir otros cordones para atar justo a la altura del tobillo. Mejor si los cordones tienen colores que contrastan con el calzado.

Zapatillas tendencia de este 2026

Las zapatillas o sneakers forman parte de los uniformes diarios de millones de personas. Así que es importante conocer las tendencias del momento para tener el armario actualizado. Según las expertas de ELLE, las zapatillas del momento "son versátiles y muy llevables".

Las sneakers estilo retro pisan fuerte en el street style y entre las figuras clave de la moda. Son cómodas para caminar al trabajo y tienen una combinación de mediasuela esponjosa y suela dentada. Adidas, Puma, Reebok, Margiela, y otras marcas han sacado modelos inspiradas en la estética de los años 70.

tendencia en zapatillas Zapatillas de suela fina en la imagen 1. En la imagen 2 se ven las sneakerinas.

Un modelo más polémico, pero que también es tendencia, son las bailarinas o sneakerinas. Se trata de una híbrido entre la zapatilla y el calzado de bailarina que incluye lazos estilo ballet. También, pisan fuerte los modelos con suela ultra fina, desplazando a las zapatillas chunky.