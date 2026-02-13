Adidas liquida zapatillas con hasta 40% de descuento y en cuotas sin interés

Entre los modelos más destacados con rebajas se encuentran:

Zapatillas Campus 00s: Un clásico que hoy podés conseguir a $107.999 (40% OFF).

Zapatillas Sambae: Ideales para un look urbano, rebajadas a $101.999 (40% OFF).

Zapatillas Adidas VL Court 3.0: Una opción versátil por $76.999 (30% OFF).

Adidas Grand Court TD Lifestyle: Para quienes buscan precio, están disponibles desde $62.999.

También hay oportunidades en camperas térmicas, buzos de entrenamiento y remeras con tecnología aeroready, ideales para equiparse para el invierno o el gimnasio.

image

Cuotas sin interés y envíos gratis: la clave de Adidas

Uno de los mayores atractivos de esta liquidación es la financiación. Adidas ofrece hasta 6 cuotas sin interés en compras que superen los $149.999.

Tip de ahorro: Si el par de zapatillas que elegiste no llega al monto mínimo para las cuotas o el envío gratis (que es a partir de los $199.999), podés sumar algún accesorio como medias o una remera en oferta para superar el tope y maximizar el beneficio.

¿Hasta cuándo dura la promoción de zapatillas de Adidas?

Al ser una campaña por el Día de los Enamorados, los descuentos estarán vigentes, en principio, hasta el sábado 14 de febrero. Sin embargo, el stock suele agotarse rápidamente en los talles más buscados, por lo que se recomienda realizar la compra lo antes posible a través de la tienda oficial online.