Si estás buscando renovar tu calzado o encontrar el regalo perfecto, esta es tu posibilidad. Por tiempo limitado, el outlet de Adidas lanzó una promoción que incluye rebajas impactantes en zapatillas, cuotas sin interés y la posibilidad de recibir tu compra sin costo de envío.
Adidas liquida zapatillas con hasta 40% de descuento y en cuotas sin interés
Adidas lanzó una liquidación especial de zapatillas por San Valentín, pero es por tiempo limitado
La marca de las tres tiras decidió celebrar el Día de los Enamorados con una liquidación que pone al alcance de todos sus modelos más icónicos de zapatillas. Aquí te contamos todo lo que tenés que saber para no quedarte afuera.
¿Qué modelos de Adidas están en oferta?
La promoción de San Valentín no solo incluye ropa deportiva, sino que el fuerte está en las zapatillas urbanas y de running. Según el relevamiento, se pueden encontrar descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados.
Entre los modelos más destacados con rebajas se encuentran:
-
Zapatillas Campus 00s: Un clásico que hoy podés conseguir a $107.999 (40% OFF).
Zapatillas Sambae: Ideales para un look urbano, rebajadas a $101.999 (40% OFF).
Zapatillas Adidas VL Court 3.0: Una opción versátil por $76.999 (30% OFF).
Adidas Grand Court TD Lifestyle: Para quienes buscan precio, están disponibles desde $62.999.
También hay oportunidades en camperas térmicas, buzos de entrenamiento y remeras con tecnología aeroready, ideales para equiparse para el invierno o el gimnasio.
Cuotas sin interés y envíos gratis: la clave de Adidas
Uno de los mayores atractivos de esta liquidación es la financiación. Adidas ofrece hasta 6 cuotas sin interés en compras que superen los $149.999.
Tip de ahorro: Si el par de zapatillas que elegiste no llega al monto mínimo para las cuotas o el envío gratis (que es a partir de los $199.999), podés sumar algún accesorio como medias o una remera en oferta para superar el tope y maximizar el beneficio.
¿Hasta cuándo dura la promoción de zapatillas de Adidas?
Al ser una campaña por el Día de los Enamorados, los descuentos estarán vigentes, en principio, hasta el sábado 14 de febrero. Sin embargo, el stock suele agotarse rápidamente en los talles más buscados, por lo que se recomienda realizar la compra lo antes posible a través de la tienda oficial online.