ANMAT ordenó retirar del mercado un jabón para ropa importado por no contar con rotulado en español

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una resolución mediante la cual prohibió la comercialización de un jabón para ropa importado que no contaba con el etiquetado obligatorio en español, una exigencia legal para garantizar la seguridad y la información adecuada para los consumidores.
La medida busca proteger al público de productos que podrían resultar confusos, inseguros o sin información clara sobre su composición y uso. La decisión fue comunicada oficialmente en el Boletín Oficial y obliga a retirar del mercado las partidas que no cumplan con las normativas vigentes.
La administración a cargo de Luis Eduardo Fontana dispuso la prohibición para el producto rotulado como: “Tide Original. 17 LOADS BRASSEES. 739 ml. P&G. smartlabel”. En tanto, su elaboración estaba a cargo de la firma Glam Distribuciones S.R.L., a la cual se le inició un sumario sanitario.
Por qué ANMAT prohibió este producto
Los productos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos y de higiene personal o del hogar que se comercializan en Argentina deben cumplir con etiquetados en idioma español que permitan al consumidor conocer:
- Composición e ingredientes
- Modo de uso y dosis recomendada (si aplica)
- Precauciones y advertencias
- Datos del importador o responsable
- Fecha de vencimiento y lote
La ANMAT constató que el jabón importado en cuestión carecía de rotulado en español, lo que impide a los usuarios interpretar correctamente sus componentes y las instrucciones de uso, un requisito obligatorio para todos los productos que ingresan al mercado local. Este tipo de irregularidades puede representar riesgos de uso indebido o confusión entre los consumidores, especialmente en productos de limpieza o higiene.
Qué dice la normativa vigente en Argentina
Según informa Noticias Argentinas, la legislación actual exige que todo producto destinado al consumidor final independientemente de si es nacional o importado cuente con un etiquetado en español claro y completo, que incluya:
- Nombre del producto
- País de origen
- Lista de ingredientes
- Instrucciones de uso
- Precauciones y advertencias
- Nombre y domicilio del responsable de su comercialización en Argentina
Estas exigencias forman parte de un régimen de defensa del consumidor que busca informar de forma transparente a quien adquiere bienes de uso cotidiano y evitar confusiones que puedan derivar en problemas de salud o seguridad.
Qué productos podrían estar bajo la lupa
Si bien la medida fue dictada en relación con un jabón para ropa específico, la ANMAT dejó establecido que cualquier producto importado sin rotulado en español podría ser objeto de prohibición o retiro de los puntos de venta por no cumplir con las exigencias legales.
Esto incluye no solo detergentes o productos de limpieza, sino también alimentos, cosméticos, artículos de higiene personal e insumos domésticos que lleguen sin la rotulación adecuada. La autoridad sanitaria instó a comerciantes, distribuidores y consumidores a verificar que los productos cuenten con la información en idioma español antes de adquirirlos o comercializarlos.
Qué deben saber los consumidores
Ante esta situación, ANMAT recomendó a los ciudadanos que:
- Verifiquen siempre el rotulado en español antes de comprar productos importados.
- Exijan al vendedor la información obligatoria si no está visible en el envase.
- No utilicen productos cuya composición y modo de uso no se entiendan claramente por falta de traducción o rotulado.
- Denuncien ante las autoridades sanitarias aquellos productos que consideren irregulares.
Estos pasos ayudan a asegurar que los consumidores estén protegidos, cuenten con información confiable y puedan ejercer decisiones de compra informadas y seguras.