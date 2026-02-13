ANMAT ordenó retirar del mercado un jabón para ropa importado por no contar con rotulado en español

Se trata de un producto de la marca Tide Original

Por qué ANMAT prohibió este producto

Los productos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos y de higiene personal o del hogar que se comercializan en Argentina deben cumplir con etiquetados en idioma español que permitan al consumidor conocer:

Composición e ingredientes

Modo de uso y dosis recomendada (si aplica)

(si aplica) Precauciones y advertencias

Datos del importador o responsable

Fecha de vencimiento y lote

La ANMAT constató que el jabón importado en cuestión carecía de rotulado en español, lo que impide a los usuarios interpretar correctamente sus componentes y las instrucciones de uso, un requisito obligatorio para todos los productos que ingresan al mercado local. Este tipo de irregularidades puede representar riesgos de uso indebido o confusión entre los consumidores, especialmente en productos de limpieza o higiene.

Anmat prohibió un jabón importado para la ropa por no estar rotulado en español

Qué dice la normativa vigente en Argentina

Según informa Noticias Argentinas, la legislación actual exige que todo producto destinado al consumidor final independientemente de si es nacional o importado cuente con un etiquetado en español claro y completo, que incluya:

Nombre del producto

País de origen

Lista de ingredientes

Instrucciones de uso

Precauciones y advertencias

Nombre y domicilio del responsable de su comercialización en Argentina

Estas exigencias forman parte de un régimen de defensa del consumidor que busca informar de forma transparente a quien adquiere bienes de uso cotidiano y evitar confusiones que puedan derivar en problemas de salud o seguridad.

Qué productos podrían estar bajo la lupa

Si bien la medida fue dictada en relación con un jabón para ropa específico, la ANMAT dejó establecido que cualquier producto importado sin rotulado en español podría ser objeto de prohibición o retiro de los puntos de venta por no cumplir con las exigencias legales.

Esto incluye no solo detergentes o productos de limpieza, sino también alimentos, cosméticos, artículos de higiene personal e insumos domésticos que lleguen sin la rotulación adecuada. La autoridad sanitaria instó a comerciantes, distribuidores y consumidores a verificar que los productos cuenten con la información en idioma español antes de adquirirlos o comercializarlos.

Qué deben saber los consumidores

Ante esta situación, ANMAT recomendó a los ciudadanos que:

Verifiquen siempre el rotulado en español antes de comprar productos importados.

antes de comprar productos importados. Exijan al vendedor la información obligatoria si no está visible en el envase.

No utilicen productos cuya composición y modo de uso no se entiendan claramente por falta de traducción o rotulado.

Denuncien ante las autoridades sanitarias aquellos productos que consideren irregulares.

Estos pasos ayudan a asegurar que los consumidores estén protegidos, cuenten con información confiable y puedan ejercer decisiones de compra informadas y seguras.