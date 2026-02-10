Prohibieron la comercialización de lavandinas, cosméticos, productos para autos y un concentrador de oxígeno.

ANMAT productos varios

La compañía admitió haber fabricado el producto sin la debida inscripción y no pudo justificar el destino de 60 unidades faltantes del lote informado. Por este motivo, la ANMAT inició un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico por presuntas infracciones a la normativa vigente.

En tanto, también fue prohibido el producto “LG – La Gefa Cosmética VIP”, tras corroborarse que no contaba con inscripción sanitaria en su rotulado. La medida alcanza a distintos productos de cuidado personal. Se trata de Serum biomolecular, Shampoo y máscaras capilares, Tónicos de crecimiento, Biotina y tratamientos biomoleculares, Alisados y tratamientos “sin formol”, y Perfumes capilares y productos para rizos.

En ese sentido, la ANMAT advirtió que los alisadores sin registro representan un riesgo grave, ya que podrían contener formaldehído (formol), una sustancia prohibida como activo alisante por sus efectos tóxicos y potencial cancerígeno.

Además se prohibieron productos de limpieza y acabado de superficies de automóviles y motocicletas de las marcas Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil, debido a irregularidades en su inscripción. De este listado, quedó exceptuado el producto silicona aromatizada de la marca Fenix, único que contaba con registro válido, según indicó el organismo.

ANMAT productos autos

Según la ANMAT estos productos se vendían por internet sin datos de registro ni empresas habilitadas, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y condiciones de elaboración.

Por último, el organismo dispuso el retiro de circulación del concentrador de oxígeno marca Respironics, modelo EverFLO, al no cumplir con los requisitos establecidos para su comercialización como producto médico.

Por último recordó que cosméticos y productos de limpieza deben estar registrados y fabricados en establecimientos habilitados, para evitar problemas de salud.