La prohibición del uso, comercialización y distribución de lavandinas, cosméticos, productos para autos y un concentrador de oxígeno fue dispuesta en las últimas horas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través de un comunicado.
Prohibieron la comercialización de lavandinas, cosméticos, productos para autos y un concentrador de oxígeno
La ANMAT prohibió la comercilalización de distintos productos por presentar irregularidades en el proceso de inscripción tras una serie de controles realizados por el organismo
La resolución fue publicada este martes en el Boletín Oficial luego de una serie de controles realizados previamente por personal de laboratorio del organismo y se trata de prohibiciones sobre cosméticos y productos domisanitarios que se comercializaban sin registro sanitario, a través de plataformas online y redes sociales, en distintas partes del país.
En primer lugar, el organismo prohibió la “Agua Lavandina Común Val Chemical”, elaborado por la Compañía de Poliproductos Baigó, al corroborar que no estaba registrada ante el ente, a pesar de la habilitación nacional para el rubro domisanitario que tiene la empresa.
La compañía admitió haber fabricado el producto sin la debida inscripción y no pudo justificar el destino de 60 unidades faltantes del lote informado. Por este motivo, la ANMAT inició un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico por presuntas infracciones a la normativa vigente.
En tanto, también fue prohibido el producto “LG – La Gefa Cosmética VIP”, tras corroborarse que no contaba con inscripción sanitaria en su rotulado. La medida alcanza a distintos productos de cuidado personal. Se trata de Serum biomolecular, Shampoo y máscaras capilares, Tónicos de crecimiento, Biotina y tratamientos biomoleculares, Alisados y tratamientos “sin formol”, y Perfumes capilares y productos para rizos.
En ese sentido, la ANMAT advirtió que los alisadores sin registro representan un riesgo grave, ya que podrían contener formaldehído (formol), una sustancia prohibida como activo alisante por sus efectos tóxicos y potencial cancerígeno.
Además se prohibieron productos de limpieza y acabado de superficies de automóviles y motocicletas de las marcas Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil, debido a irregularidades en su inscripción. De este listado, quedó exceptuado el producto silicona aromatizada de la marca Fenix, único que contaba con registro válido, según indicó el organismo.
Según la ANMAT estos productos se vendían por internet sin datos de registro ni empresas habilitadas, lo que impide garantizar su calidad, seguridad y condiciones de elaboración.
Por último, el organismo dispuso el retiro de circulación del concentrador de oxígeno marca Respironics, modelo EverFLO, al no cumplir con los requisitos establecidos para su comercialización como producto médico.
Por último recordó que cosméticos y productos de limpieza deben estar registrados y fabricados en establecimientos habilitados, para evitar problemas de salud.