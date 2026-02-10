Milei confirmó el aumento a jubilados: ¿cuánto cobrarán en marzo?

Javier Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el porcentaje de incremento que recibirán los jubilados y pensionados durante el mes de marzo de 2026. El dato de inflación dado a conocer por el INDEC fue del 2,9%, el porcentaje e aumento que tendrá el sector pasivo en marzo.
Es decir, siguiendo el esquema de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ajuste responderá directamente al dato de inflación de enero de 2025 oficializado por el INDEC
Este aumento, a tono con la variación de precios del primer mes del año pasado, impactará no solo en los haberes de los jubilados que perciben la mínima, sino también en las escalas más altas y en las diversas Pensiones No Contributivas (PNC). De esta manera, el Gobierno nacional continúa con la política de ajustes automáticos, buscando que las prestaciones previsionales no pierdan terreno frente al avance de la canasta básica, aunque persisten los interrogantes sobre el poder de compra real ante el congelamiento de ciertos adicionales.
¿Cuánto cobrarán los jubilados en marzo?
Para los jubilados, el calendario de marzo traerá consigo una nueva base de cálculo.
Con la información del aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasará de los $359.254,35 actuales a $369.673 a partir del próximo mes. Esto representa un incremento de poco más de $10.000. A este valor se le debe sumar la continuidad del bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que el Poder Ejecutivo decidió mantener pero que no ha tenido actualizaciones en su monto nominal desde hace meses. Ningún jubilado, entonces, cobrará menos de $439.673 a partir del tercer mes del año.
En tanto, los jubilados que perciben el haber máximo también verán reflejada la suba en sus cuentas bancarias. Para este grupo, que no percibe el bono de refuerzo, el techo de la escala previsional saltará de los $2.417.441 vigentes en febrero a un aproximado de $2.487.546. Es importante recordar que quienes superan el haber mínimo pero no llegan al tope establecido por la mínima más el bono, recibirán un proporcional de dicho refuerzo hasta alcanzar la cifra de $439.673, garantizando así una base común para todo el universo de beneficiarios.
Otras prestaciones de ANSES
- La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en torno a los $295.593, que con el bono incluido llegará a un total de $365.593.
- Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez también se ajustarán, quedando en un haber base de $258.664, totalizando $328.664 al sumar el refuerzo extraordinario.
- La AUH pasará a ser de $132.773 por hijo, mientras que la asignación por hijo con discapacidad escalará hasta los $432.332.