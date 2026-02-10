Milei confirmó el aumento a jubilados: ¿cuánto cobrarán en marzo?

anses jubilados (2) Los jubilados tendrán un pequeño incremento en marzo.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en marzo?

Para los jubilados, el calendario de marzo traerá consigo una nueva base de cálculo.

Con la información del aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasará de los $359.254,35 actuales a $369.673 a partir del próximo mes. Esto representa un incremento de poco más de $10.000. A este valor se le debe sumar la continuidad del bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que el Poder Ejecutivo decidió mantener pero que no ha tenido actualizaciones en su monto nominal desde hace meses. Ningún jubilado, entonces, cobrará menos de $439.673 a partir del tercer mes del año.

En tanto, los jubilados que perciben el haber máximo también verán reflejada la suba en sus cuentas bancarias. Para este grupo, que no percibe el bono de refuerzo, el techo de la escala previsional saltará de los $2.417.441 vigentes en febrero a un aproximado de $2.487.546. Es importante recordar que quienes superan el haber mínimo pero no llegan al tope establecido por la mínima más el bono, recibirán un proporcional de dicho refuerzo hasta alcanzar la cifra de $439.673, garantizando así una base común para todo el universo de beneficiarios.

Otras prestaciones de ANSES