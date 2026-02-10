Cómo solicitar en ANSES la Pensión Universal para el Adulto Mayor: gratis, online y simple

Cómo solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor en Mi ANSES

A través de mi ANSES, todas las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión pueden solicitar la PUAM de forma simple y 100% digital. Los interesados solo necesitan del CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

El monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza por movilidad.

En febrero, con el aumento del 2,85%, es de $287.403,48 y al sumarse el bono de $70 mil, la cifra final alcanza los $357.403,48.

Además, quienes cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI y pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual).

Requisitos de ANSES para solicitar la PUAM

Tener 65 años o más.

Ser argentino, argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales ni la Prestación por Desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión (se entiende que no se cumple con este requisito si te ausentás del territorio argentino por más de 90 días corridos).

Paso a paso en Mi ANSES para tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor

1. Entrá a mi ANSES

Accedé a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave, podés obtenerla en línea. Te servirá para realizar consultas y gestiones. Obtener clave.

2. Revisá tus vínculos familiares y datos personales

Chequeá que tus vínculos familiares estén correctos en Información Personal > Datos personales y familiares y que tus datos de contacto (número de teléfono celular y correo electrónico) estén actualizados y validados en Información Personal > Domicilio y datos de contacto. Si necesitás actualizarlos, podés hacerlo desde allí.

3. Seguí los pasos