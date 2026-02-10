El 2026 comenzó con una inflación de 3% en Mendoza y 2,9% a nivel nacional

En enero la inflación superó al nivel de diciembre. Así lo reflejó un IPC (Índice de Precios al Consumidor) del 3% registrado en Mendoza, apenas arriba del 2,9% difundido por Indec tras la salida de Marco Lavagna, y aún con la metolodología convencional, a la espera del cambio en la forma de calcular la variación prometido por el gobierno nacional.
Tal como habían anticipado las mediciones privadas, alimentos y bebidas volvió a traccionar la variación de precios. Y aunque en la provincia el capítulo lideró dentro de la canasta de consumo con 3,8% según la estimación de la DEIE, le siguieron de cerca Esparcimiento (3,7%), y en un mismo lote, Transporte, Educación y Vivienda y Servicios Básicos (3,6%).
A nivel país la escalera fue similar, aunque con variaciones mucho más elevadas en los distintos capítulos. En el caso de Alimentos y Bebidas, habitualmente el más inflacionario, llegó a 4,7% en enero, por arriba del gasto en Restaurantes y Hoteles (4,1%), Comunicación (3,6%), y también Vivienda y Servicios (3,6%).
De acuerdo a la estadística del INDEC, la región Cuyo resultó en enero la segunda más inflacionaria del país con un índice idéntico al de Mendoza. Quedó debajo de la región Noreste (3,8%) y superó por poco a la Patagonia y región Pampeana, ambas con 2,9%, un ranking completado por el Gran Buenos Aires y el NOA (2,8%).
La inflación en Mendoza
El primer dato del IPC conocido sin Lavagna al frente del INDEC en cierto modo contradice el augurio del ministro de Economía Luis Caputo, que había asegurado que la inflación seguiría bajando. Esto, luego de postergar los cambios previstos en la forma de medirla tal como lo había recomendado el FMI.
El IPC del INDEC
Con el 2,9% de enero, la variación interanual llegó a 32,4%. En diciembre había llegado a 31,5% respecto al mismo mes del año anterior.