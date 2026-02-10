El 2026 comenzó con una inflación de 3% en Mendoza y 2,9% a nivel nacional

De acuerdo a la estadística del INDEC, la región Cuyo resultó en enero la segunda más inflacionaria del país con un índice idéntico al de Mendoza. Quedó debajo de la región Noreste (3,8%) y superó por poco a la Patagonia y región Pampeana, ambas con 2,9%, un ranking completado por el Gran Buenos Aires y el NOA (2,8%).

image

La inflación en Mendoza

El primer dato del IPC conocido sin Lavagna al frente del INDEC en cierto modo contradice el augurio del ministro de Economía Luis Caputo, que había asegurado que la inflación seguiría bajando. Esto, luego de postergar los cambios previstos en la forma de medirla tal como lo había recomendado el FMI.

El IPC del INDEC

Con el 2,9% de enero, la variación interanual llegó a 32,4%. En diciembre había llegado a 31,5% respecto al mismo mes del año anterior.