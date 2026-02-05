Cómo se mide la inflación en Mendoza y qué piensa Cornejo del nuevo índice del INDEC

Hebe Casado, Alfredo Cornejo y Luis Caputo CEM empresario Mendoza trabaja junto al INDEC, a través de la DEIE, en la actualización del método para medir la inflación. Foto: Martín Rios/ Diario UNO

Desde la DEIE señalaron a Diario UNO que "la Provincia prioriza la unificación de criterios para evitar confusiones en la ciudadanía y garantizar indicadores comparables”. Sobre la puesta en marcha del nuevo método, aclararon que "se definirá según las decisiones que adopten las autoridades nacionales, para alinear criterios y plazos”.

El método para medir la inflación y la visión de Mendoza

La actualización de la canasta usada para calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el que se mide la inflación, estaba prevista para enero de 2026. Pero, tras la salida de Marco Lavagna y la asunción de su reemplazante, Pedro Lines, el Ministerio de Economía decidió frenar los cambios.

Hoy el INDEC releva unos 320.000 precios en 19 aglomerados urbanos de todo el país. Para ello utiliza patrones de consumo de 2004, lo que deja en la canasta productos que ya quedaron fuera de uso, como los fax, los contestadores automáticos, los VHS o los CDs.

La inflación de enero de 2026 se conocerá el martes 10 de febrero y rondaría entre el 2% y el 2,5%.

La nueva metodología -aún en desarrollo- iba a darle más peso a las tarifas y a los alquileres. También se esperaba incorporar bienes y servicios actuales que hoy no se miden, como las plataformas de streaming o las cápsulas de café.

“No podría opinar desde lo técnico sobre cuál método es mejor”, dijo el gobernador Alfredo Cornejo. Pero marcó que, desde lo político, “si genera sospechas frenar el cambio, también las generaría que la nueva metodología arrojara un índice distinto al anterior. No es una decisión fácil la que tomó el gobierno nacional”.

Cómo mide la inflación la DEIE en Mendoza: los cambios que se vienen

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), confirmó que avanza en la construcción de una nueva canasta de bienes y servicios, en coordinación con el INDEC.

Entre tanto, la inflación mensual en Mendoza se sigue midiendo a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora la DEIE aplicando la metodología vigente “alineada al INDEC y a estándares estadísticos internacionales”.

El nivel general del IPC para el Gran Mendoza registró en diciembre una variación del 2,8% con relación al mes anterior.

Desde la DEIE explicaron oficialmente que el sistema provincial “releva mensualmente alrededor de 30.000 precios en más de 1.100 comercios y prestadores de servicios”.

En ellos, “se consideran 353 variedades de bienes y servicios que integran la canasta representativa del consumo de los hogares mendocinos”.

Según la DEIE, la actual metodología “se consolidó con la recuperación del cálculo provincial del IPC durante la última década y se basa en relevamientos presenciales sistemáticos y en una canasta actualizada según los hábitos de consumo locales, lo que permite contar con mediciones confiables, comparables y transparentes”.

Qué dice el INDEC sobre el método actual para medir la inflación

El INDEC explica que el índice se construye solo con bienes y servicios de consumo final utilizados por los hogares, por instituciones sin fines de lucro y por unidades del Estado. Esto significa que no se incluyen impuestos, aportes jubilatorios, cuotas de préstamos ni compra de viviendas, entre otros gastos.

La canasta sobre la que se calcula la inflación se basa en patrones de consumo del año 2004, lo que fundamenta la necesidad de una actualización.

A partir de esos datos, y siguiendo recomendaciones de la ONU, el INDEC asignó un peso específico a cada categoría de gasto en la vida cotidiana de los argentinos.