Las mediciones privadas ubican el primer dato de inflación de 2026 casi al nivel de diciembre

Pero el cálculo de otras consultoras arroja valores incluso superiores, algunos más cercanos al 3%. Esto es, lejos de lo esperado por el ministro de Economía Luis Caputo, quien luego de diferir el cambio de forma de calcular el IPC estimó que la inflación "seguirá bajando".

image

Qué rubros empujaron la inflación "privada" de enero

El cálculo privado del IPC de enero muestra que el rubro que más contribuyó a llegar al 2,6% fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con una fuerte variación del 7,3% a lo largo del mes, impulsado por productos como las carnes y sus derivados, pescados y mariscos y productos estacionales como verduras y legumbres.

También tuvieron su peso los servicios regulados. Como las tarifas del transporte público que empezaron a viajar por encima de la variación misma de los precios reflejada en el IPC o índice inflación.

Mientras algunas mediciones se ubicaron más cerca del 2,2%, otras proyectaron un 2,6%, no muy lejos del 2,8% dado por INDEC en su IPC de diciembre. En todos los casos, alimentos y bebidas volvieron a aparecer como uno de los principales impulsores de la suba de precios.

Para Equilibra la inflación nacional de enero fue del 2,2%. Al discriminar capítulos, coincide en que estuvo impulsada por Alimentos y bebidas no estacionales (2,6%) y Regulados (2,4%).

"Pasados mediados de año, la inflación podría ubicarse en torno a 1% mensual y el año podría cerrar en aproximadamente un 18% interanual", auguró Cachanosky como proyección de la dinámica para el resto del 2026.