Un enero lejos de perforar el 2% como pretende el gobierno, pero sin superar el 3%. En ese rango las consultoras privadas ubicaron sus mediciones de la primera inflación de 2026, como antesala al dato del IPC que el INDEC dará a conocer la semana próxima.
Las mediciones privadas ubican el primer dato de inflación de 2026 casi al nivel de diciembre
El IPC calculado por consultoras en enero parte de 2,6%. Alimentos y bebidas, junto a tarifas, los rubros que más empujaron el primer dato de inflación del 2026
Sea cual sea el índice, será el primero tras la salida del ahora ex director del INDEC, Marco Lavagna. Y se conocerá en medio de la polémica por la nueva metodología de cálculo de la inflación que, por la actualización de la canasta de consumo, debería haberse implementado este mes pero el gobierno decidió postergar.
Para la Fundación Libertad y Progreso, que lidera Iván Cachanosky, el índice de precios al consumidor del primer mes del año llegó a 2,6%, en línea con lo declarado por el ministro de Economía, Luis Caputo, de que se ubicará “en el entorno del 2,5%”.
Pero el cálculo de otras consultoras arroja valores incluso superiores, algunos más cercanos al 3%. Esto es, lejos de lo esperado por el ministro de Economía Luis Caputo, quien luego de diferir el cambio de forma de calcular el IPC estimó que la inflación "seguirá bajando".
Qué rubros empujaron la inflación "privada" de enero
El cálculo privado del IPC de enero muestra que el rubro que más contribuyó a llegar al 2,6% fue alimentos y bebidas no alcohólicas, con una fuerte variación del 7,3% a lo largo del mes, impulsado por productos como las carnes y sus derivados, pescados y mariscos y productos estacionales como verduras y legumbres.
También tuvieron su peso los servicios regulados. Como las tarifas del transporte público que empezaron a viajar por encima de la variación misma de los precios reflejada en el IPC o índice inflación.
Mientras algunas mediciones se ubicaron más cerca del 2,2%, otras proyectaron un 2,6%, no muy lejos del 2,8% dado por INDEC en su IPC de diciembre. En todos los casos, alimentos y bebidas volvieron a aparecer como uno de los principales impulsores de la suba de precios.
Para Equilibra la inflación nacional de enero fue del 2,2%. Al discriminar capítulos, coincide en que estuvo impulsada por Alimentos y bebidas no estacionales (2,6%) y Regulados (2,4%).
"Pasados mediados de año, la inflación podría ubicarse en torno a 1% mensual y el año podría cerrar en aproximadamente un 18% interanual", auguró Cachanosky como proyección de la dinámica para el resto del 2026.