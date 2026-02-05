Argentina firmó el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

Finalmente, luego de anuncios varios, el gobierno de Javier Milei firmó el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Así lo confirmó el canciller argentino, Pablo Quirno, desde el país del Norte, al augurar que con el pacto "Argentina será próspera".
La negociación se había iniciado durante el segundo semestre del 2025. El canciller Pablo Quirno lo calificó como "un gran acuerdo"
"Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del @USTradeRep por construir juntos este gran acuerdo", consignó Quirno a través de su cuenta de la red social X.
El canciller estuvo acompañado de una delegación que fue parte de la negociación previa a la firma del pacto. Y auguró, sin dar detalles del contenido, que con la firma "Argentina será próspera".
Las reacciones a la novedad no se hicieron esperar.
El economista Aldo Abram consideró que "si Argentina pretende ser una nación que progrese debe tender a integrarse con todos los países del mundo. Y, claramente, un tratado de libre comercio con Estados Unidos va en ese sentido".
Sobre el acuerdo de libre comercio consideró que "obliga a nuestros productores a ser más eficientes, porque también les abre un mercado mucho más grande que el que tenían hasta ahora para poder vender. Y más bienestar económico para el resto de los argentinos, por más producción, más empleo y mejores salarios".
Acuerdo por minerales críticos
Pero no fue el único acuerdo que suscribió la comitiva argentina encabezada por Quirno. De hecho, si bien el viaje a EEUU tuvo como motivo principal el tratado comercial, también hizo foco en la minería.
"Hoy firmé, en representación de Argentina, un Acuerdo sobre Minerales Críticos con los Estados Unidos: más exportaciones, más inversiones y más empleo para nuestro país. Gracias, Christopher Landau (@DeputySecState), por el trabajo conjunto y el compromiso para seguir fortaleciendo esta asociación estratégica", precisó el propio Quirno al respecto.
Noticia en desarrollo