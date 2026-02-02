Estados Unidos firma un acuerdo comercial inédito con un país de América Latina y lo vuelve más competitivo

El corazón del pacto es, justamente, la eliminación del arancel del 10 % que Estados Unidos había impuesto a ciertas exportaciones salvadoreñas el año anterior, una medida que fue motivo de preocupación entre los industriales de este país de América Latina. Con este nuevo acuerdo, ese gravamen desaparece para un grupo de productos clave, textiles, plásticos y agrícolas, fortaleciendo la competitividad de las exportaciones en un mercado donde casi un tercio de la producción salvadoreña encuentra destino.

USA y el Salvador

Más allá de los aranceles de Estados Unidos impuesto en este país de América Latina

Pero no se trata solo de aranceles. El texto firmado abre una puerta más amplia. Atraer inversión extranjera directa al permitir que empresas estadounidenses operen en sectores estratégicos como la exploración y extracción de minerales críticos, un área que Estados Unidos considera esencial para su desafío tecnológico, energético y de seguridad nacional.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, describió el momento como histórico, incluso calificándolo como el primer acuerdo comercial recíproco en el Hemisferio Occidental, no solo una cuestión aritmética de tasas, sino un gesto simbólico de integración y confianza.

Este pacto también lleva consigo compromisos adicionales. El Salvador se ha comprometido a simplificar barreras regulatorias, adoptar estándares en seguridad de productos, fortalecer la protección de la propiedad intelectual y avanzar en la facilitación del comercio digital. Todo apunta a hacer que el intercambio sea más predecible, transparente y abierto a nuevas oportunidades.

En el tejido de estas cláusulas hay un intento por construir un comercio que no sea solo cifras y balanzas, sino un puente donde industrias, trabajadores y emprendedores de ambos países puedan encontrar nuevos caminos para crecer.