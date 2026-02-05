Solo durante enero las lluvias triplicaron el promedio de los últimos 30 años en Mendoza

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 29 Las lluvias acumuladas estuvieron entre los 55 y los 77 milímetros, más del doble de lo que suele llover en un enero típico. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

En la mayoría de las estaciones relevadas, las lluvias acumuladas estuvieron entre los 55 y los 77 milímetros, es decir, más del doble de lo que suele llover en un enero típico. Estos valores se repiten tanto en zonas del Gran Mendoza como en sectores del Valle de Uco y el Este, de acuerdo al mapa elaborado por el Sistema de Información Pluviométrica (SIPLUM) del INA.

Los números así lo indican: en la estación de Boulogne Sur Mer -ubicada en Capital Mendoza- este enero se acumularon 87 milímetros de agua tras las tormentas, mientras que el récord histórico de enero fue en 1992, cuando llovió 93 milímetros, el promedio de los últimos 30 años en esta estación es de 33 milímetros. Es decir que casi se acumuló 3 veces la cantidad de agua caída en éste lugar.

En cuanto a las demás estaciones, en la que se encuentra ubicada en el Teatro Griego Frank Romero Day -consignada como "Anfiteatro"- llovió 77 milímetros, mientras que el récord de los últimos 30 años fue de 92 milímetros en 1992.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 54 Las lluvias y tormentas inundaron las calles del Gran Mendoza. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

En el caso de la estación Divisadero, la medición de lluvia récord se dio en 2016, cuando se registraron 82 milímetros, mientras que este enero cayeron 59,7 milímetros de agua.

El caso particular de la 6ª zona de riego

Uno de los datos que más llamó la atención fue el registrado en la 6ª zona de riego, cuya estación pluviométrica está ubicada en Tres Porteñas, departamento de San Martín. Allí, durante enero, se midieron 114,5 milímetros de lluvia acumulada.

Ruiz Freites aclaró que se trata de una de las estaciones más recientes de la red, por lo que no cuenta con una serie histórica extensa que permita realizar comparaciones precisas. Aun así, remarcó que se trata de “muchísima lluvia caída para un solo mes”, incluso considerando los valores habituales de la región.

Qué dicen los datos del INA sobre estas lluvias

Ruiz Freites subrayó la importancia de interpretar los datos con cuidado. No es correcto sumar los totales de lluvia de todas las estaciones ni elaborar un “promedio general” a partir de esos valores, ya que cada punto de medición responde a condiciones locales específicas.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 61 En algunos lugares de medición, la cantidad de lluvia caída en enero fue más del doble del promedio de los últimos 30 años. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Tampoco se puede afirmar, al menos por ahora, que se haya batido un récord histórico de precipitaciones para el mes de enero. Para hacer ese tipo de afirmaciones se requiere un análisis estadístico más fino y series de datos homogéneas y prolongadas en el tiempo.

Lo que sí es posible señalar, con respaldo técnico, es que enero de 2026 se ubicó entre los más lluviosos de los últimos 30 años en Mendoza. Un dato que ayuda a contextualizar las tormentas intensas registradas durante el mes y que aporta información clave para el análisis hidrológico y la planificación del uso del agua en la provincia.