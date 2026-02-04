El pronóstico del tiempo anticipa un combo de frío, lluvias y viento Zonda en el Sur provincial

El pronóstico del tiempo para Mendoza muestra que este jueves 5 de febrero será un día de transición climática luego de un miércoles caluroso, típico de verano. Desde la madrugada, el ingreso de un frente frío del Sur se establecerá en toda la provincia, manteniéndose con intensidad leve a lo largo de la jornada.
Este fenómeno contribuirá a un ambiente más fresco, preparándonos para las condiciones que se desarrollarán en las horas siguientes. Además, entre las 14 y las 19, se espera la circulación de viento Zonda con intensidad leve en el Sur de Malargüe y la precordillera Sur.
Un jueves con vientos cambiantes y descenso térmico
En cuanto a la nubosidad, el cielo permanecerá cubierto en gran parte de la provincia durante todo el jueves. Hacia la noche, a partir de las 20, se anticipó inestabilidad en Malargüe, un fenómeno que se extenderá progresivamente.
Alrededor de las 22, esta inestabilidad alcanzará al Gran Mendoza, trayendo la probabilidad de lluvias. Es un dato importante a considerar para quienes planifiquen actividades nocturnas en estas áreas.
Las temperaturas para el jueves mostrarán un leve descenso. La mínima promedio en Malargüe y las partes bajas del Valle de Uco rondará los 16°C, mientras que en el resto de la provincia se registrará cerca de los 18°C. La máxima promedio se establecerá en unos agradables 25°C.
Para la alta montaña, el panorama será distinto, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de vistas claras y condiciones estables. Este contraste subraya la diversidad climática de nuestra provincia en una misma jornada.
Brisa constante para el viernes y sin lluvias
Avanzando hacia el viernes 7 de febrero, las condiciones meteorológicas continuarán evolucionando. Se prevé una circulación leve de viento desde el sector este hacia el oeste, que se manifestará entre las 15 y las 23.
Este viento afectará principalmente la zona Norte, el Este provincial y el Gran Mendoza, manteniendo el ambiente fresco aunque con una sensación térmica que tenderá a subir respecto al día anterior. No se esperan ráfagas intensas, sino una brisa constante.
La nubosidad marcará la primera parte del viernes. Amanecerá nublado en el Gran Mendoza y la zona Norte, incluyendo Lavalle. El Sur de la provincia iniciará con cielo seminublado, pero la cobertura aumentará hacia el mediodía.
Posteriormente, las nubes se extenderán al Valle de Uco, manteniendo esta situación hasta las 23. A partir de ese momento, se espera una mejora general con cielo despejado, garantizando un final de día sin nubes.
Es importante destacar que para el viernes no se anticipan tormentas ni fenómenos de convección, lo cual trae tranquilidad a la población. El panorama será de cielos cubiertos pero estables, sin riesgos de lluvias.
Las temperaturas para el viernes mostrarán un leve ascenso en las máximas. La mínima promedio en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco será de 15°C, y en el resto de la provincia se mantendrá en 18°C. La máxima promedio provincial subirá a los 28°C.
En la alta montaña, el viernes presentará un cielo mayormente despejado, al igual que el jueves. Esto sugiere dos días ideales para quienes busquen disfrutar de las vistas cordilleranas sin impedimentos por nubosidad, según indica el pronóstico del tiempo.