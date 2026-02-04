El pronóstico del tiempo anticipa un combo de frío, lluvias y viento Zonda en el Sur provincial

Alrededor de las 22, esta inestabilidad alcanzará al Gran Mendoza, trayendo la probabilidad de lluvias. Es un dato importante a considerar para quienes planifiquen actividades nocturnas en estas áreas.

Las temperaturas para el jueves mostrarán un leve descenso. La mínima promedio en Malargüe y las partes bajas del Valle de Uco rondará los 16°C, mientras que en el resto de la provincia se registrará cerca de los 18°C. La máxima promedio se establecerá en unos agradables 25°C.

Para la alta montaña, el panorama será distinto, con un cielo mayormente despejado que permitirá disfrutar de vistas claras y condiciones estables. Este contraste subraya la diversidad climática de nuestra provincia en una misma jornada.

CLIMA PRONOSTICO DEL TIEMPO LLUVIA FRIO MENDOZA.jpeg Existe este jueves la probabilidad de lluvias para el Gran Mendoza. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Brisa constante para el viernes y sin lluvias

Avanzando hacia el viernes 7 de febrero, las condiciones meteorológicas continuarán evolucionando. Se prevé una circulación leve de viento desde el sector este hacia el oeste, que se manifestará entre las 15 y las 23.

Este viento afectará principalmente la zona Norte, el Este provincial y el Gran Mendoza, manteniendo el ambiente fresco aunque con una sensación térmica que tenderá a subir respecto al día anterior. No se esperan ráfagas intensas, sino una brisa constante.

La nubosidad marcará la primera parte del viernes. Amanecerá nublado en el Gran Mendoza y la zona Norte, incluyendo Lavalle. El Sur de la provincia iniciará con cielo seminublado, pero la cobertura aumentará hacia el mediodía.

Posteriormente, las nubes se extenderán al Valle de Uco, manteniendo esta situación hasta las 23. A partir de ese momento, se espera una mejora general con cielo despejado, garantizando un final de día sin nubes.

Es importante destacar que para el viernes no se anticipan tormentas ni fenómenos de convección, lo cual trae tranquilidad a la población. El panorama será de cielos cubiertos pero estables, sin riesgos de lluvias.

Las temperaturas para el viernes mostrarán un leve ascenso en las máximas. La mínima promedio en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco será de 15°C, y en el resto de la provincia se mantendrá en 18°C. La máxima promedio provincial subirá a los 28°C.

En la alta montaña, el viernes presentará un cielo mayormente despejado, al igual que el jueves. Esto sugiere dos días ideales para quienes busquen disfrutar de las vistas cordilleranas sin impedimentos por nubosidad, según indica el pronóstico del tiempo.