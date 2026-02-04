Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El pronóstico del tiempo adelanta un día típico de verano antes de la llegada de un frente fresco

Pueden ocurrir tormentas hacia la noche en el Sur y el Este, según el pronóstico del tiempo. Además, hay chances de viento Zonda en algunos sectores

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Este miércoles será un día típico de verano con una máxima de 30 grados, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa

Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

El pronóstico del tiempo anticipa un miércoles con temperaturas típicas de verano, pero con el ingreso de un frente durante la noche que traerá un cambio para el jueves. Además, hay probabilidad de viento Zonda y tormentas en diferentes zonas de Mendoza.

Los reportes meteorológicos para este miércoles indican que se espera una máxima de 30 grados durante la tarde con circulación del viento del este y alguna posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y noche en el Gran Mendoza.

El pronóstico del tiempo anticipó un miércoles agradable con una máxima de 30 grados. Imagen ilustrativa.

El jueves la situación cambiará, ya que se espera el ingreso de un frente frío con viento del sur desde la madrugada que hará bajar las temperaturas, las cuales irán de 18 grados de mínima a 25 grados de máxima.

Pronóstico del tiempo con viento Zonda y tormentas

Los especialistas indicaron que desde las 14 de este miércoles y hasta las 20 hay posibilidad de viento Zonda en el sur de Malargüe y en toda la precordillera de Mendoza. Las ráfagas pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora en el sur de Mendoza, mientras que en el oeste estarán entre 30 y 35 kilómetros por hora.

Luego de este fenómeno, se esperan posibles tormentas desde las 20 que comenzarán en el Sur de Mendoza y avanzará durante la noche y madrugada del jueves hacia la zona Este, y no se descarta la probabilidad de granizo.

El pron&oacute;stico del tiempo indic&oacute; que hay posibilidades de viento Zonda en sectores de Mendoza y posibles tormentas. Imagen ilustrativa

Una situación similar ocurrió en la noche del martes con tormentas que afectaron La Dormida con granizo pequeño y mucha cantidad de agua en La Paz.

Para el jueves, se repite la situación de Zonda leve en el sur de Malargüe y la zona sur de la cordillera durante la tarde. Luego, el pronóstico del tiempo indicó que podría haber inestabilidad leve en ese sector.

