El pronóstico del tiempo adelanta un día típico de verano antes de la llegada de un frente fresco

Pronóstico del tiempo con viento Zonda y tormentas

Los especialistas indicaron que desde las 14 de este miércoles y hasta las 20 hay posibilidad de viento Zonda en el sur de Malargüe y en toda la precordillera de Mendoza. Las ráfagas pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora en el sur de Mendoza, mientras que en el oeste estarán entre 30 y 35 kilómetros por hora.

Luego de este fenómeno, se esperan posibles tormentas desde las 20 que comenzarán en el Sur de Mendoza y avanzará durante la noche y madrugada del jueves hacia la zona Este, y no se descarta la probabilidad de granizo.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 48 El pronóstico del tiempo indicó que hay posibilidades de viento Zonda en sectores de Mendoza y posibles tormentas. Imagen ilustrativa Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Una situación similar ocurrió en la noche del martes con tormentas que afectaron La Dormida con granizo pequeño y mucha cantidad de agua en La Paz.

Para el jueves, se repite la situación de Zonda leve en el sur de Malargüe y la zona sur de la cordillera durante la tarde. Luego, el pronóstico del tiempo indicó que podría haber inestabilidad leve en ese sector.