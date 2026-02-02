Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Alta humedad

El pronóstico del tiempo anticipa aumento de temperatura y posibles tormentas durante la semana

La posibilidad de tormentas durante esta semana se mantiene vigente, según el pronóstico del tiempo en Mendoza

Redacción de UNO
Redacción de UNO
El pronóstico del tiempo anticipa un lunes agradable, con cielo algo nublado. Desde el martes pueden volver las tormentas. Imagen ilustrativa.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El pronóstico del tiempo para este lunes anticipa un aumento en las temperaturas y un elevado porcentaje de humedad. Esto puede generar inestabilidad durante la semana, para cuando se esperan chaparrones y tormentas aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que este lunes se espera que el cielo se mantenga parcialmente nublado con circulación de viento del norte. La máxima para hoy rondará los 31 o 32 grados.

pronostico del tiempo calor parque san martin
El pronóstico del tiempo para este martes indicó un día cálido con 31 o 32 grados de máxima. Imagen ilustrativa.

Desde el martes las condiciones del tiempo podrían cambiar, debido a que el cielo estará mayormente nublado y el viento circulará durante la mañana del sur, lo que provocará un leve descenso de temperaturas.

Se espera que la mínima sea de 18 grados y la máxima alcance 28 grados.

El pronóstico del tiempo anticipa tormentas

En el Sur de Mendoza se espera que durante este lunes haya precipitaciones, especialmente en San Rafael y General Alvear. Mientras, en Malargüe, hay alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento durante la tarde y hacia la noche algunas lluvias.

Mientras, hacia la tarde y noche del martes hay probabilidad de tormentas aisladas en el Gran Mendoza, en la zona Este y también en la alta montaña.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 5
Desde el martes en adelante, el pronóstico del tiempo indicó que podría haber tormentas en varias zonas de Mendoza. Imagen ilustrativa.

Las tormentas aisladas se mantendrán durante el miércoles, con viento del sur y temperaturas que irán desde los 17 grados de mínima y los 30 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo para el jueves anticipa 18 grados de mínima, 30 grados de máxima, con tormentas aisladas y chaparrones que pueden ocurrir durante todo el día.

