El pronóstico del tiempo anticipa aumento de temperatura y posibles tormentas durante la semana

Se espera que la mínima sea de 18 grados y la máxima alcance 28 grados.

El pronóstico del tiempo anticipa tormentas

En el Sur de Mendoza se espera que durante este lunes haya precipitaciones, especialmente en San Rafael y General Alvear. Mientras, en Malargüe, hay alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento durante la tarde y hacia la noche algunas lluvias.

Mientras, hacia la tarde y noche del martes hay probabilidad de tormentas aisladas en el Gran Mendoza, en la zona Este y también en la alta montaña.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 5 Desde el martes en adelante, el pronóstico del tiempo indicó que podría haber tormentas en varias zonas de Mendoza. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Las tormentas aisladas se mantendrán durante el miércoles, con viento del sur y temperaturas que irán desde los 17 grados de mínima y los 30 grados de máxima.

El pronóstico del tiempo para el jueves anticipa 18 grados de mínima, 30 grados de máxima, con tormentas aisladas y chaparrones que pueden ocurrir durante todo el día.