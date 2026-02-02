Reabrió el Paso Cristo Redentor y ya hay largas filas de vehículos en Uspallata para cruzar

Además, el pronóstico indica que para la tarde de este lunes hay probabilidad de lluvias aisladas, pero señalaron que no complicaría el tránsito ni el funcionamiento del Paso Cristo Redentor.

terminal de omnibus micros salida Mucha gente en la terminal de ómnibus de Guaymallén para salir hacia Chile. Foto: Cristian Morón/ Radio Nihuil

Por la cantidad de personas que se espera que crucen el túnel internacional durante este lunes insistieron con la precaución al transitar y viajar con paciencia, ya que se espera que haya demoras en la aduana chilena Los Libertadores, como en la argentina en Horcones.

El paso El Pehuenche saturado

Debido al cierre del Paso Cristo Redentor durante dos días como consecuencia de las severas tormentas que afectaron ambos países, muchos optaron por cruzar por Malargüe, tanto para regresar a Mendoza como para ir hacia Chile.

paso el pehuenche febrero 2026 Muchos optaron por el paso El Pehuenche, en Malargüe, tras el cierre del Paso Cristo Redentor. Foto: Gentileza

Esto provocó una situación poco habitual para el paso El Pehuenche, el cual se llenó de gente como pocas veces antes visto. En ese cruce fronterizo las aduanas no están integradas, por lo que los viajeros deben hacer los trámites en los complejos de ambos países.

Además, durante el domingo se registraron lluvias en ese paso internacional, lo que complicó mucho a las personas que esperaban en la ruta hasta avanzar a pie en la fila para hacer los trámites aduaneros.

paso el pehuenche febrero 2026 2 Muchos turistas debieron esperar bajo la lluvia para hacer los trámites aduaneros en el paso El Pehuenche, tras el cierre del Paso Cristo Redentor. Foto: Gentileza

Otros optaron por el paso Agua Negra, en San Juan, en cual es especialmente para camionetas 4x4 y 4x2, y micros hasta 30 pasajeros, aunque algunos se animaron a pasar en auto y no tuvieron problemas.

El Pehuenche funciona de 8 a 20, pero este lunes habrá una excepción y la apertura será a las 13. El paso Agua Negra habilita de 7 a 17 para salir hacia Chile y de 7 a 21 para ingresar a Argentina.