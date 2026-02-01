Este lunes, a partir de las 7, se reunirán las coordinaciones de Argentina y Chile para evaluar el estado de las rutas y definir una decisión sobre la transitabilidad segura en el Paso Cristo Redentor, que continúa cerrado en ambos sentidos, según informaron fuentes oficiales.
El Paso Cristo Redentor sigue cerrado y definen este lunes si hay condiciones para reabrirlo
El Paso Cristo Redentor sigue cerrado ya que persiste la inestabilidad climática en alta montaña. Cómo están los dos pasos alternativos que utilizan los mendocinos
El Paso Cristo Redentor permanece inhabilitado para todo tipo de vehículos debido a la persistencia de un frente de inestabilidad en la zona de alta montaña, especialmente del lado chileno, donde no se descartan deslizamientos y aludes que podrían comprometer la seguridad vial.
La situación mantiene en vilo a miles de mendocinos que aguardan la reapertura del corredor internacional para cruzar a Chile en el marco de la temporada de vacaciones. Muchos de ellos permanecen varados sobre la traza o debieron alquilar alojamientos en Uspallata a la espera de una mejora en las condiciones climáticas que permita habilitar el paso.
Pronóstico en alta montaña
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó tormentas durante toda la jornada de este domingo en la zona de alta montaña. Para el lunes se espera cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, aunque podrían registrarse tormentas aisladas por la tarde y la noche.
El martes se repetiría un escenario similar, con condiciones más estables durante la mañana y precipitaciones concentradas en horas vespertinas y nocturnas.
La alternativa del Paso Pehuenche
Ante el cierre del Paso Cristo Redentor, una de las alternativas para cruzar a Chile o regresar a la Argentina es el Paso Pehuenche, ubicado a unos 487 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Este corredor se encuentra habilitado y funciona con horarios específicos:
Salida de Argentina hacia Chile: de 8 a 19.
Ingreso a Argentina desde Chile: de 8 a 20.
El Paso Agua Negra, en San Juan
Otra opción es el Paso Agua Negra, en la provincia de San Juan, situado a 426 kilómetros de la capital mendocina. Este paso funcionó este domingo en su horario habitual, de 7 a 17.
Las autoridades sanjuaninas recordaron que la provincia continúa bajo alerta amarilla por fuertes tormentas para este domingo y la madrugada del lunes, por lo que recomiendan a los conductores consultar el estado de las rutas, los informes de Vialidad Provincial y las actualizaciones oficiales antes de emprender viaje.
“La información vinculada al Paso de Agua Negra se difunde a través de los canales oficiales y puede sufrir modificaciones de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas”, advirtieron desde el Gobierno provincial.